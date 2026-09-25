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NFL no Rio: técnico dos Cowboys compara tamanho de Dallas e Flamengo

Franquia não ganha Super Bowl desde 1996, mas Brian Schottenheimer conta que equipe usa cobranças como estímulo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 19:25
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O Dallas Cowboys chegou ao Rio de Janeiro para a primeira partida da NFL no Maracanã, contra o Baltimore Ravens, cercado pela expectativa de uma das maiores torcidas do futebol americano. Nesta sexta-feira (25), no Ninho do Urubu, centro de treinamento utilizado pela equipe durante a preparação, o técnico Brian Schottenheimer encontrou também um ambiente de cobrança que, segundo ele, tem semelhanças com a realidade vivida pela franquia nos Estados Unidos.

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Schottenheimer destacou a estrutura do Flamengo e afirmou que percebeu rapidamente a pressão exercida pelos torcedores sobre o clube. Para o treinador, a cobrança também faz parte da rotina dos Cowboys, que não conquistam o Super Bowl desde a temporada de 1995.

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Técnico destaca pressão sobre Cowboys e Flamengo

— Quando entramos pelos portões, percebemos que é obviamente um clube muito bem estabelecido, um clube de futebol. E é a isso que estamos habituados. Existe pressão sobre todas as equipes da NFL, todas as equipes de esporte profissional. O mundo assiste ao que fazemos, olha para nós, analisa e critica. E assim deve ser. Os torcedores que amam e se importam com sua equipe devem poder fazer isso.

Schottenheimer afirmou que a própria equipe utiliza a cobrança como combustível para alcançar o principal objetivo da temporada: conquistar o título da NFL.

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— Não fugimos disso. Com toda a honestidade, gostamos de colocar a fasquia em nós próprios. Falamos em querer ganhar um campeonato e esperamos estar em Los Angeles no dia 14 de fevereiro de 2027. Por isso, não fugimos da cobrança, mas também passamos pelo processo diariamente para vencer cada dia e nos ajudar a concretizar isso.

O Cowboys é pentacampeão do Super Bowl, mas não disputa a decisão desde a conquista do título em 1995. A franquia também está entre as mais valiosas do esporte mundial e chega ao Rio para enfrentar os Ravens pela terceira semana da temporada.

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Brian Schottenheimer é o treinador do Dallas Cowboys
Brian Schottenheimer é o treinador do Dallas Cowboys (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

Preparação para jogo internacional

A partida contra o Baltimore Ravens também exige uma preparação diferente por causa da viagem internacional. Schottenheimer explicou que o planejamento começou ainda durante a intertemporada, com atenção para sono, alimentação, hidratação e recuperação dos jogadores.

— Se os nossos jogadores esperassem até ontem à noite para ter um plano de como queriam dormir, descansar, o que iriam fazer, o que iriam comer e quanto iriam se hidratar, seria tarde. Começamos essas conversas quando os jogadores voltaram para o programa de offseason. Isso é algo para o qual estivemos nos preparando durante todo esse tempo.

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Depois da chegada ao Rio, o treinador afirmou que a prioridade passou a ser manter o elenco focado no confronto. O Cowboys realizou uma atividade no Ninho do Urubu na sexta-feira e fará o último trabalho no próprio Maracanã no sábado.

— Temos várias reuniões, sessões de walk-through e muita recuperação ativa. Temos muitas pessoas da equipe de saúde e recuperação aqui para preparar os corpos deles para o jogo. Mas também será importante voltar e revisar o que fizemos na terça-feira. Meu grande objetivo é manter esses jogadores mentalmente focados e prontos para começar.

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Brian Schottenheimer é o treinador do Dallas Cowboys
Brian Schottenheimer é o treinador do Dallas Cowboys (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

➡️ Gramado do Maracanã vira preocupação antes do NFL Rio Game; entenda

Cowboys minimiza preocupação com gramado

As condições do gramado do Maracanã foram alvo de críticas de jogadores do Flamengo ao longo da semana e também geraram preocupação nos Estados Unidos. A NFL informou que trabalha para garantir uma superfície de qualidade para a partida. Schottenheimer, porém, afirmou que a equipe está preparada para lidar com as condições encontradas no estádio.

— É tudo parte do processo. Não tenho dúvidas de que o campo estará ótimo. Eles estão trabalhando nisso. Nossos jogadores estarão prontos.

O treinador também explicou que a visita ao Maracanã no sábado faz parte da preparação para que os jogadores conheçam o ambiente antes da partida.

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— Acho importante para os jogadores verem o vestiário e conseguirem visualizar como será entrar no vestiário e sair para o campo. São passos importantes para ajudá-los a ficarem relaxados e jogarem livres.

Cowboys e Ravens se enfrentam neste domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular da NFL. Será o primeiro jogo da liga no Rio de Janeiro.

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