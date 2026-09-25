O empate do Brasil com a Austrália por 1 a 1 foi um dos resultados de destaque desta sexta-feira (25), que teve uma série de partidas envolvendo grandes seleções. Enquanto a equipe de Carlo Ancelotti buscou a igualdade nos minutos finais, a França estreou com vitória na 'era Zinedine Zidane' e a Itália de Roberto Mancini começou seu novo ciclo com derrota para a Bélgica.

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Também houve partidas pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027. Marrocos venceu o Gabão, enquanto Senegal e Cabo Verde não conseguiram triunfar em seus compromissos.

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França vence na estreia de Zidane; Mbappé marca e sai lesionado

A França derrotou a Turquia por 1 a 0, com Mbappé responsável pelo gol que marcou a estreia de Zidane no comando da seleção. O atacante do Real Madrid balançou as redes no segundo tempo, mas sentiu um problema no joelho esquerdo logo depois da finalização e pediu para ser substituído.

A partida foi equilibrada, principalmente durante a primeira etapa, quando a Turquia criou dificuldades para os franceses. A equipe comandada por Vincenzo Montella também teve oportunidades, mas não conseguiu superar Maignan.

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Kylian Mbappé caído no gramado após marcar pela França contra a Turquia na Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)

Na reta final, a Turquia ficou com dez jogadores após a expulsão do goleiro Çakir, e a França conseguiu preservar a vantagem construída por Mbappé.

Em Roma, a Bélgica derrotou a Itália por 2 a 0 na estreia de Mark van Bommel e no retorno de Mancini ao comando da Azzurra. Mika Godts abriu o placar no primeiro tempo, depois de uma jogada individual dentro da área, e Lukébakio ampliou na segunda etapa em contra-ataque.

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A Itália teve mais participação ofensiva depois do intervalo, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gol. Donnarumma também foi importante para evitar uma vantagem maior da Bélgica na primeira etapa.

Marrocos vence; Senegal e Cabo Verde tropeçam

Pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações, Marrocos superou o Gabão por 2 a 0. Brahim Díaz, do Real Madrid, não participou do confronto por causa de um desconforto muscular. Mazraoui abriu o placar, enquanto Soufiane Rahimi marcou nos minutos finais.

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O Senegal, por sua vez, empatou por 1 a 1 com Moçambique na estreia de Patrick Vieira. Nicolas Jackson colocou os senegaleses em vantagem aos 33 minutos, mas Geny Catamo igualou ainda no primeiro tempo.

Cabo Verde também começou a campanha continental com derrota. Os Tubarões Azuis perderam por 3 a 1 para Mali, fora de casa. Lopes Cabral marcou para a equipe cabo-verdiana, enquanto Martial Tia e Nené Dorgeles fizeram os gols dos donos da casa. O terceiro gol saiu após uma falha do goleiro Vozinha.

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Na Europa, a Suécia venceu a Romênia por 2 a 1, com gols de Alexander Isak e Viktor Gyökeres. Dennis Man descontou para os romenos.

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