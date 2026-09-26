Europeus se impressionam por Rayan: 'Lembra o melhor de Vini Jr'
Jornal espanhol destacou o físico, velocidade e capacidade de finalização do atacante
O gol de Rayan no empate do Brasil com a Austrália por 1 a 1 chamou a atenção do "Diario AS", da Espanha. Em análise publicada neste sábado (26), o jornal destacou a ascensão do atacante do Bournemouth e apontou semelhanças entre o brasileiro e o melhor momento vivido por Vini Jr, justamente enquanto o jogador do Real Madrid atravessa uma fase de maior cobrança na Seleção.
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O texto assinado por Eduardo Burgos Rodríguez coloca Rayan entre os nomes que podem ganhar espaço no atual ciclo de Carlo Ancelotti. O jornal espanhol destaca o porte físico, a velocidade e a capacidade de finalização do atacante, além de apontar que ele vem exigindo seu espaço no time brasileiro.
Rayan ganha espaço com Ancelotti
A evolução do jogador ganhou força após sua chegada ao Bournemouth. Segundo o Diario AS, Rayan deixou de ser apenas mais um jovem entre as promessas brasileiras e passou a ocupar uma posição de maior destaque após se firmar no futebol inglês.
A publicação também relembra a trajetória recente do atacante na Seleção. Rayan entrou na lista final da Copa do Mundo poucos meses depois de ser contratado e ganhou espaço durante a competição após uma lesão de Raphinha. O desempenho no torneio aumentou sua exposição e, de acordo com o jornal, chamou a atenção do Liverpool.
Nesta temporada, Rayan mantém participação pelo clube e pela Seleção. O Diario AS destaca que o atacante soma dois gols em sete partidas, sendo um deles contra a Real Sociedad, pela Liga Europa, além do tento marcado diante da Austrália.
Após o empate em Townsville, Ancelotti voltou a destacar a importância do jogador para o grupo, embora tenha explicado que a prioridade naquela partida era dar mais minutos a Estêvão.
– O Rayan é importante porque está aqui, não apenas porque jogou bem na Copa do Mundo. Hoje, para mim, a prioridade era outra. Era dar mais minutos ao Estêvão, que fez uma partida muito boa. O Rayan é um jogador fundamental para a equipe – afirmou o treinador.
Comparação com Vini Jr.
A comparação feita pelo Diario AS acontece justamente pelo momento vivido pelos dois atacantes. O jornal aponta que Rayan, descrito como forte, veloz e com boa capacidade de finalização, lembra características apresentadas por Vini Jr em seu melhor período. Ao mesmo tempo, a publicação destaca a fase de maior pressão sobre o jogador do Real Madrid. Ancelotti, por exemplo, reconheceu que Vini Jr. não atravessa seu melhor momento, enquanto Rayan vem aproveitando as oportunidades recebidas pela Seleção.
O texto espanhol também relembra que Vini Jr teve participação importante na última Copa do Mundo, com quatro gols e uma assistência em cinco partidas. Ainda assim, o jornal aponta que o momento atual é diferente e coloca Rayan como uma das alternativas que podem ganhar espaço no ataque brasileiro.
Para o Diario AS, a ascensão do atacante do Bournemouth também chama atenção porque ele não surgiu cercado pelas mesmas expectativas de outros jovens brasileiros, como Endrick e Estêvão. Rayan passou a ganhar maior protagonismo depois de sua evolução na Inglaterra.
A análise ainda destaca características que, na visão do jornal, combinam com o que Ancelotti procura para a Seleção: além do potencial individual, Rayan participa da pressão e apresenta força física, velocidade, finalização e presença no jogo aéreo.
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