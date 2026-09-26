Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Europeus se impressionam por Rayan: 'Lembra o melhor de Vini Jr'

Jornal espanhol destacou o físico, velocidade e capacidade de finalização do atacante

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 18:22
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Rayan comemora classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo
Rayan comemora classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O gol de Rayan no empate do Brasil com a Austrália por 1 a 1 chamou a atenção do "Diario AS", da Espanha. Em análise publicada neste sábado (26), o jornal destacou a ascensão do atacante do Bournemouth e apontou semelhanças entre o brasileiro e o melhor momento vivido por Vini Jr, justamente enquanto o jogador do Real Madrid atravessa uma fase de maior cobrança na Seleção.

Lamine Yamal comemora o primeiro gol da Espanha contra a Inglaterra em partida da Liga das Nações em Wembley. (Foto: Ben Stansall/AFP)

Espanha vira sobre a Inglaterra e vence duelo eletrizante em Wembley

Futebol Internacional
Há 1 hora
Álex Baena marca o segundo gol da Espanha contra a Inglaterra pela Liga das Nações. (Foto: Ben Stansall/AFP)

Veja gols em Inglaterra x Espanha: Kane e Yamal marcam; Oyarzabal vira para a Fúria

Fora de Campo
Há 2 horas
Presidente do Manchester City Al Mubarak

Presidente do Manchester City responde a acusações: ‘Vamos provar a inocência’

Futebol Internacional
Há 3 horas

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O texto assinado por Eduardo Burgos Rodríguez coloca Rayan entre os nomes que podem ganhar espaço no atual ciclo de Carlo Ancelotti. O jornal espanhol destaca o porte físico, a velocidade e a capacidade de finalização do atacante, além de apontar que ele vem exigindo seu espaço no time brasileiro.

continua após a publicidade

Rayan ganha espaço com Ancelotti

A evolução do jogador ganhou força após sua chegada ao Bournemouth. Segundo o Diario AS, Rayan deixou de ser apenas mais um jovem entre as promessas brasileiras e passou a ocupar uma posição de maior destaque após se firmar no futebol inglês.

A publicação também relembra a trajetória recente do atacante na Seleção. Rayan entrou na lista final da Copa do Mundo poucos meses depois de ser contratado e ganhou espaço durante a competição após uma lesão de Raphinha. O desempenho no torneio aumentou sua exposição e, de acordo com o jornal, chamou a atenção do Liverpool.

continua após a publicidade

Nesta temporada, Rayan mantém participação pelo clube e pela Seleção. O Diario AS destaca que o atacante soma dois gols em sete partidas, sendo um deles contra a Real Sociedad, pela Liga Europa, além do tento marcado diante da Austrália.

Após o empate em Townsville, Ancelotti voltou a destacar a importância do jogador para o grupo, embora tenha explicado que a prioridade naquela partida era dar mais minutos a Estêvão.

continua após a publicidade

– O Rayan é importante porque está aqui, não apenas porque jogou bem na Copa do Mundo. Hoje, para mim, a prioridade era outra. Era dar mais minutos ao Estêvão, que fez uma partida muito boa. O Rayan é um jogador fundamental para a equipe – afirmou o treinador.

Comparação com Vini Jr.

A comparação feita pelo Diario AS acontece justamente pelo momento vivido pelos dois atacantes. O jornal aponta que Rayan, descrito como forte, veloz e com boa capacidade de finalização, lembra características apresentadas por Vini Jr em seu melhor período. Ao mesmo tempo, a publicação destaca a fase de maior pressão sobre o jogador do Real Madrid. Ancelotti, por exemplo, reconheceu que Vini Jr. não atravessa seu melhor momento, enquanto Rayan vem aproveitando as oportunidades recebidas pela Seleção.

continua após a publicidade
Rayan comemora gol do Brasil em amistoso contra a Austrália. (Foto: Saeed Khan/AFP)
Rayan comemora gol do Brasil em amistoso contra a Austrália. (Foto: Saeed Khan/AFP)

O texto espanhol também relembra que Vini Jr teve participação importante na última Copa do Mundo, com quatro gols e uma assistência em cinco partidas. Ainda assim, o jornal aponta que o momento atual é diferente e coloca Rayan como uma das alternativas que podem ganhar espaço no ataque brasileiro.

Para o Diario AS, a ascensão do atacante do Bournemouth também chama atenção porque ele não surgiu cercado pelas mesmas expectativas de outros jovens brasileiros, como Endrick e Estêvão. Rayan passou a ganhar maior protagonismo depois de sua evolução na Inglaterra.

continua após a publicidade

A análise ainda destaca características que, na visão do jornal, combinam com o que Ancelotti procura para a Seleção: além do potencial individual, Rayan participa da pressão e apresenta força física, velocidade, finalização e presença no jogo aéreo.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Salah em treino da seleção do Egito antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram/@egyptnt)

Futebol Internacional

Salah é poupado pelo Egito por preocupação com gramado sintético

Há 1 minuto
Lamine Yamal comemora o primeiro gol da Espanha contra a Inglaterra em partida da Liga das Nações em Wembley. (Foto: Ben Stansall/AFP)

Futebol Internacional

Espanha vira sobre a Inglaterra e vence duelo eletrizante em Wembley

Há 1 hora
Álex Baena marca o segundo gol da Espanha contra a Inglaterra pela Liga das Nações. (Foto: Ben Stansall/AFP)

Fora de Campo

Veja gols em Inglaterra x Espanha: Kane e Yamal marcam; Oyarzabal vira para a Fúria

Há 2 horas
Presidente do Manchester City Al Mubarak

Futebol Internacional

Presidente do Manchester City responde a acusações: 'Vamos provar a inocência'

Há 3 horas
Haaland lamenta chance desperdiçada na vitória do Manchester City sobre o Bournemouth

Futebol Internacional

Entenda o caso do Manchester City e as punições que estão em jogo

Há 3 horas
Mural inaugurado no CT do Atlético Nacional imortaliza o laço de fraternidade e solidariedade nascido da tragédia de 2016

Futebol Nacional

Chapecoense retorna a Medellín sob comoção e homenagens

Há 5 horas
Mais LANCE!
Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)

Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina; veja

UEFA Nations League 2026/2027 - República Tcheca x Croácia

República Tcheca x Croácia: onde assistir, horário e escalações

Kylian Mbappé caído no gramado após marcar pela França contra a Turquia na Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)

Mbappé sofre hiperextensão no joelho, desfalca França e preocupa Real Madrid

João Pedro em ação no duelo entre Chelsea e Brighton pela Premier League

Veja o que a Premier League fez com a saída das bets; Brasil pode seguir exemplo

Valbuena e Benzema são companheiros na seleção (Foto: Frank Fife / AFP)

Nike desiste de campanha com Benzema após reavaliar histórico

Rodri ao lado dos jogadores espanhóis comemorando a conquista da Copa do Mundo.

Campeã mundial, Espanha estreia na Liga das Nações contra a Inglaterra

John Stones e Nico Williams disputam bola na final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra. (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (26/09/2026)

Rayan comemora gol do Brasil em amistoso contra a Austrália. (Foto: Saeed Khan/AFP)

Entre Estêvão, Endrick e Rayan, quem aproveitou melhor a chance na Seleção?

Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira

Quem pode ganhar minutos no próximo amistoso do Brasil?

Ganso em disputa com Walker em Fluminense x Manchester City

Torcedores do Fluminense enlouquecem com possível título mundial: 'Obrigado'

Zidane cumprimentando Mbappé após sua saída

Data Fifa tem empate do Brasil, vitória da França e derrota da Itália

Estêvão em açao no amistoso entre Brasil e Austrália

OPINIÃO: Palmeiras tem vencedor em amistoso frustrante da Seleção e de Hugo Souza

Seleção Peruana Sub-20, Thiago Kosloski

Ex-Grêmio, Thiago Kosloski quebra jejum de 32 anos e leva Peru ao bronze