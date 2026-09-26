Nike desiste de campanha com Benzema após reavaliar histórico

A Nike cancelou, na última hora, uma campanha publicitária que teria a participação de Karim Benzema em Londres. As informações são do The Athletic, que revelou que a empresa decidiu interromper o projeto depois de analisar mais detalhadamente o histórico do atacante francês.

Benzema participaria de uma gravação relacionada a uma colaboração entre a Nike e a marca de streetwear Corteiz. A ação estava prevista para acontecer em Londres, mas foi cancelada na véspera.

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Segundo o The Athletic, executivos da empresa concluíram que episódios do passado do jogador não estariam alinhados aos valores da marca. A Nike confirmou ao veículo que o projeto não representava uma parceria de longo prazo com o atleta e lamentou que as conversas tenham avançado até aquele estágio.

A decisão acontece pouco depois do fim do contrato de Benzema com a Adidas, parceria que durou quase duas décadas. O atacante, de 38 anos, também está sem clube desde o fim de sua passagem pelo Al Hilal, da Arábia Saudita.

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Entre os episódios citados na repercussão do caso está a condenação de Benzema, em 2021, por cumplicidade em uma tentativa de chantagem envolvendo um vídeo íntimo de Mathieu Valbuena, seu ex-companheiro na seleção francesa. O processo foi encerrado no ano seguinte.