Nike desiste de campanha com Benzema após reavaliar histórico
Problema na Justiça fizeram fornecedora da material esportivo cancelar acordo
A Nike cancelou, na última hora, uma campanha publicitária que teria a participação de Karim Benzema em Londres. As informações são do The Athletic, que revelou que a empresa decidiu interromper o projeto depois de analisar mais detalhadamente o histórico do atacante francês.
Benzema participaria de uma gravação relacionada a uma colaboração entre a Nike e a marca de streetwear Corteiz. A ação estava prevista para acontecer em Londres, mas foi cancelada na véspera.
Segundo o The Athletic, executivos da empresa concluíram que episódios do passado do jogador não estariam alinhados aos valores da marca. A Nike confirmou ao veículo que o projeto não representava uma parceria de longo prazo com o atleta e lamentou que as conversas tenham avançado até aquele estágio.
A decisão acontece pouco depois do fim do contrato de Benzema com a Adidas, parceria que durou quase duas décadas. O atacante, de 38 anos, também está sem clube desde o fim de sua passagem pelo Al Hilal, da Arábia Saudita.
Entre os episódios citados na repercussão do caso está a condenação de Benzema, em 2021, por cumplicidade em uma tentativa de chantagem envolvendo um vídeo íntimo de Mathieu Valbuena, seu ex-companheiro na seleção francesa. O processo foi encerrado no ano seguinte.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Campeã mundial, Espanha estreia na Liga das Nações contra a InglaterraHá 2 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (26/09/2026)Há 3 horas
Seleção Brasileira
Entre Estêvão, Endrick e Rayan, quem aproveitou melhor a chance na Seleção?Há 12 horas
Seleção Brasileira
Quem pode ganhar minutos no próximo amistoso do Brasil?Há 13 horas
Fora de Campo
Torcedores do Fluminense enlouquecem com possível título mundial: 'Obrigado'Há 13 horas
Futebol Internacional
Data Fifa tem empate do Brasil, vitória da França e derrota da ItáliaHá 14 horas
Mais LANCE!