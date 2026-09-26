Mbappé se machuca na França e preocupa o Real Madrid

A vitória da Seleção Francesa contra a Turquia teve um desfecho amargo. O atacante Kylian Mbappé sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante o confronto e teve o seu desligamento oficializado pela Federação Francesa de Futebol. A notícia acendeu o sinal de alerta no Real Madrid, que acompanha apreensivo o estado de saúde do seu principal astro.

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O incidente ocorreu no momento exato em que o camisa 10 marcou o gol que abriu o placar na partida que marcou a estreia de Zinédine Zidane no comando técnico da seleção. Ao finalizar de perna direita da entrada da área, o atacante sofreu um impacto na perna esquerda, utilizada como apoio na jogada. Logo após iniciar a corrida para comemorar, Mbappé parou subitamente, acusando fortes dores na articulação.

Mbappé sente dores no joelho esquerdo ao comemorar gol e pede substituição na Seleção Francesa (Foto: Franck Fife / AFP)

Atendimento em campo e quadro preocupante

Apesar de ter recebido atendimento do departamento médico no gramado e tentado retornar ao jogo, a dor impediu a continuidade do camisa 10. Ao tentar dar uma arrancada curta, o atacante caiu novamente no campo, cobriu o rosto em sinal de abatimento e pediu a substituição imediata, dando lugar a Désiré Doué.

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Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Zinédine Zidane adotou um tom cauteloso e admitiu que o diagnóstico preliminar traz apreensão:

— Infelizmente, a situação não parece boa. Ele sofreu uma hiperextensão no joelho no momento em que efetuou o chute. Não vamos assumir riscos desnecessários. O quadro não é animador para que ele continue na concentração — avaliou o comandante francês.

Em comunicado oficial emitido logo após a partida, a entidade confirmou uma lesão tendínea e informou que o jogador retornará ao clube espanhol para iniciar o tratamento, desfalcando a França nas próximas três partidas agendadas na Data Fifa.

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Alerta ligado no Real Madrid

A lesão acende um alerta duplo no departamento médico do Real Madrid por se tratar de uma reincidência. O joelho esquerdo de Mbappé já havia sido fonte de problemas físicos durante a temporada anterior, afastando o atleta dos gramados em duas oportunidades distintas.

Com o retorno antecipado do atleta à Espanha, a equipe médica do Real Madrid realizará exames detalhados de imagem para apurar a gravidade exata da lesão tendínea e estipular o tempo estimado de recuperação.