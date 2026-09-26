Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Mbappé se machuca na França e preocupa o Real Madrid

Mbappé sente a perna no momento do gol e deixa a seleção sob comando de Zidane

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 12:20
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
Favorite o Lance! no Google
Kylian Mbappé caído no gramado após marcar pela França contra a Turquia na Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)
Kylian Mbappé caído no gramado após marcar pela França contra a Turquia na Liga das Nações (Foto: Franck Fife / AFP)

A vitória da Seleção Francesa contra a Turquia teve um desfecho amargo. O atacante Kylian Mbappé sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante o confronto e teve o seu desligamento oficializado pela Federação Francesa de Futebol. A notícia acendeu o sinal de alerta no Real Madrid, que acompanha apreensivo o estado de saúde do seu principal astro.

João Pedro em ação no duelo entre Chelsea e Brighton pela Premier League

Veja o que a Premier League fez com a saída das bets; Brasil pode seguir exemplo

Futebol Nacional
Há 1 hora
Valbuena e Benzema são companheiros na seleção (Foto: Frank Fife / AFP)

Nike desiste de campanha com Benzema após reavaliar histórico

Futebol Internacional
Há 2 horas
Rodri ao lado dos jogadores espanhóis comemorando a conquista da Copa do Mundo.

Campeã mundial, Espanha estreia na Liga das Nações contra a Inglaterra

Futebol Internacional
Há 12 horas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O incidente ocorreu no momento exato em que o camisa 10 marcou o gol que abriu o placar na partida que marcou a estreia de Zinédine Zidane no comando técnico da seleção. Ao finalizar de perna direita da entrada da área, o atacante sofreu um impacto na perna esquerda, utilizada como apoio na jogada. Logo após iniciar a corrida para comemorar, Mbappé parou subitamente, acusando fortes dores na articulação.

Zidane cumprimentando Mbappé após sua saída
Mbappé sente dores no joelho esquerdo ao comemorar gol e pede substituição na Seleção Francesa (Foto: Franck Fife / AFP)

Atendimento em campo e quadro preocupante

Apesar de ter recebido atendimento do departamento médico no gramado e tentado retornar ao jogo, a dor impediu a continuidade do camisa 10. Ao tentar dar uma arrancada curta, o atacante caiu novamente no campo, cobriu o rosto em sinal de abatimento e pediu a substituição imediata, dando lugar a Désiré Doué.

continua após a publicidade

Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Zinédine Zidane adotou um tom cauteloso e admitiu que o diagnóstico preliminar traz apreensão:

— Infelizmente, a situação não parece boa. Ele sofreu uma hiperextensão no joelho no momento em que efetuou o chute. Não vamos assumir riscos desnecessários. O quadro não é animador para que ele continue na concentração — avaliou o comandante francês.

Em comunicado oficial emitido logo após a partida, a entidade confirmou uma lesão tendínea e informou que o jogador retornará ao clube espanhol para iniciar o tratamento, desfalcando a França nas próximas três partidas agendadas na Data Fifa.

continua após a publicidade

Alerta ligado no Real Madrid

A lesão acende um alerta duplo no departamento médico do Real Madrid por se tratar de uma reincidência. O joelho esquerdo de Mbappé já havia sido fonte de problemas físicos durante a temporada anterior, afastando o atleta dos gramados em duas oportunidades distintas.

Com o retorno antecipado do atleta à Espanha, a equipe médica do Real Madrid realizará exames detalhados de imagem para apurar a gravidade exata da lesão tendínea e estipular o tempo estimado de recuperação.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
João Pedro em ação no duelo entre Chelsea e Brighton pela Premier League

Futebol Nacional

Veja o que a Premier League fez com a saída das bets; Brasil pode seguir exemplo

Há 1 hora
Valbuena e Benzema são companheiros na seleção (Foto: Frank Fife / AFP)

Futebol Internacional

Nike desiste de campanha com Benzema após reavaliar histórico

Há 2 horas
Rodri ao lado dos jogadores espanhóis comemorando a conquista da Copa do Mundo.

Futebol Internacional

Campeã mundial, Espanha estreia na Liga das Nações contra a Inglaterra

Há 4 horas
John Stones e Nico Williams disputam bola na final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra. (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (26/09/2026)

Há 6 horas
Rayan comemora gol do Brasil em amistoso contra a Austrália. (Foto: Saeed Khan/AFP)

Seleção Brasileira

Entre Estêvão, Endrick e Rayan, quem aproveitou melhor a chance na Seleção?

Há 15 horas
Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Quem pode ganhar minutos no próximo amistoso do Brasil?

Há 16 horas
Mais LANCE!
Ganso em disputa com Walker em Fluminense x Manchester City

Torcedores do Fluminense enlouquecem com possível título mundial: 'Obrigado'

Zidane cumprimentando Mbappé após sua saída

Data Fifa tem empate do Brasil, vitória da França e derrota da Itália

Estêvão em açao no amistoso entre Brasil e Austrália

OPINIÃO: Palmeiras tem vencedor em amistoso frustrante da Seleção e de Hugo Souza

Seleção Peruana Sub-20, Thiago Kosloski

Ex-Grêmio, Thiago Kosloski quebra jejum de 32 anos e leva Peru ao bronze

Nestory Irankunda, atacante da Austrália, durante partida contra a Seleção Brasileira

Algoz do Brasil revela conhecer dois clubes brasileiros

Arthur Sousa Houston Dynamo II

Ex-Corinthians, Arthur Sousa se destaca nos EUA antes dos playoffs

Hugo Souza durante o empate da Seleção Brasileira com a Austrália

Análise: Hugo Souza e Matheuzinho têm atuações distintas pelo Brasil

Matheuzinho durante partida da Seleção Brasileira

Matheuzinho analisa atuação do Brasil e projeta evolução: 'Estudar melhor'

Endrick em ação no amistoso entre Brasil e Austrália

Na Seleção, Ancelotti dá a Endrick e Estêvão espaço que não tiveram em seus clubes

Estádio do Manchester City, Etihad Stadium.

Manchester City é considerado culpado por violações financeiras, diz jornal

Yuri César teve participação em jogada de gol (Foto: Reprodução)

Ex-Flamengo estreia como titular por seleção em goleada

O brasileiro Vinicius Junior ataca em direção ao gol durante o amistoso internacional de futebol entre Austrália e Brasil no Queensland Country Bank Stadium em Townsville, em 25 de setembro de 2026

Jornal espanhol detona atuação de Vini Jr. em jogo do Brasil

Marquinhos e Estevão marcando em amistoso contra a Austrália.

Começo negativo? Brasil vê marca de 25 anos cair contra a Austrália