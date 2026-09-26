Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina; veja

Lionel Messi já sabe qual camisa vai vestir em seu último jogo pela Seleção Argentina. A Adidas divulgou detalhes do uniforme especial preparado para a despedida do craque, que acontecerá no dia 6 de outubro, contra Benin, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida marcará o encerramento da trajetória do camisa 10 com a equipe nacional.

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O modelo foi desenvolvido especialmente para a ocasião e foge do desenho tradicional utilizado pela Argentina. O azul-celeste continua como predominante, mas a camisa apresenta uma faixa branca vertical central. O uniforme também conta com detalhes dourados e pretos na gola e nas mangas, além de elementos relacionados à identidade do país.

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Um dos destaques está justamente na região central da camisa. O Sol de Maio, símbolo presente na bandeira argentina, aparece integrado ao desenho. O modelo ainda traz o logotipo de Messi no espaço normalmente ocupado pela marca Adidas, reforçando o caráter exclusivo da peça preparada para o último compromisso do jogador pela seleção.

A despedida terá ainda um significado especial pelo local escolhido. Messi vai se reencontrar com a torcida argentina no Monumental, palco de algumas das principais conquistas recentes da seleção e casa habitual do time nacional. A expectativa é de uma noite marcada por homenagens ao jogador que encerra mais de duas décadas de história com a camisa albiceleste.

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Messi anunciou o fim de sua trajetória pela Argentina depois da Copa do Mundo de 2026. O atacante, porém, foi convocado por Lionel Scaloni para a Data Fifa de outubro e estará disponível apenas para o último dos três amistosos programados pela equipe.

Antes do encontro com Benin, a Argentina enfrentará a Bolívia, no dia 30 de setembro, em Córdoba, e Burkina Faso, em 3 de outubro, novamente no Monumental. Messi não participará dessas duas partidas.

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Em uma publicação, Messi apareceu retirando da parede o uniforme utilizado na Copa do Mundo e colocando no lugar o modelo que será usado em sua despedida. Na legenda, resumiu o significado daquele momento: "Último jogo… Uma camisa para toda a vida".

Mais do que uma despedida, o jogo contra Benin será o último capítulo de uma trajetória que se confunde com a própria história recente da Argentina. Messi deixa a seleção como recordista de partidas, com 207 aparições, e também como maior artilheiro, com 125 gols. São ainda 34 jogos e 21 gols em Copas do Mundo, além de 39 partidas em Copas América. No caminho, o camisa 10 levantou a Copa América de 2021 e 2024, a Finalíssima de 2022 e, principalmente, a Copa do Mundo de 2022.

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