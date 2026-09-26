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Salah é poupado pelo Egito por preocupação com gramado sintético

Astro não foi titular durante o primeiro compromisso da seleção

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 19:35
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Salah em treino da seleção do Egito antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram/@egyptnt)
Salah em treino da seleção do Egito antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram/@egyptnt)

O Egito não terá Mohamed Salah na partida contra o Sudão do Sul, na terça-feira (29), pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações. A comissão técnica decidiu poupar o atacante porque o duelo será disputado no Estádio de Juba, que possui gramado sintético. Segundo a Federação Egípcia de Futebol (EFA), a decisão foi tomada em conjunto com o jogador antes mesmo do empate sem gols diante de Angola.

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A ausência de Salah foi confirmada pela EFA neste sábado (26). O atacante de 34 anos não viajou com a delegação para Juba e ficará fora do segundo compromisso do Egito nas eliminatórias da CAN 2027.

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Em comunicado, a entidade explicou que a comissão técnica, liderada por Hossam Hassan, optou por preservar o jogador devido às condições do campo. A decisão já havia sido acertada antes do confronto com Angola, disputado na sexta-feira (25), no Cairo.

– A comissão técnica da seleção egípcia, liderada por Hossam Hassan, decidiu poupar Mohamed Salah da partida contra o Sudão do Sul, marcada para 29 de setembro, devido às condições do gramado – informou a Federação Egípcia de Futebol.

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Salah pelo Egito (Foto: FRANCK FIFE / AFP))
Mohamed Salah domina a bola em Egito x Benin pela Copa Africana de Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)

A entidade também ressaltou que o acordo com Salah foi feito previamente e que a intenção era evitar que o atacante fosse exposto à superfície artificial.

– Antes da partida contra Angola, a comissão técnica da seleção nacional e Mohamed Salah concordaram que ele não jogaria contra o Sudão do Sul, e a comissão técnica preferiu essa abordagem para proteger o jogador – acrescentou a EFA.

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Salah foi titular contra Angola

Salah começou jogando no empate por 0 a 0 com Angola, mas não permaneceu em campo durante toda a partida. Hossam Hassan substituiu o atacante após cerca de uma hora de jogo.

O duelo contra o Sudão do Sul será realizado no Estádio de Juba, que utiliza grama sintética. A decisão de preservar Salah ocorre justamente pela preferência da comissão técnica por não expor o jogador às condições do campo.

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Salah é o capitão da seleção egípcia e chegou a 68 gols pelo país, segundo as informações divulgadas pelas fontes. O atacante também está em sua primeira temporada no Trabzonspor, da Turquia, após deixar o Liverpool.

Pelo novo clube, o egípcio soma sete gols em oito partidas na temporada, de acordo com os dados apresentados. No Egito, a equipe lidera seu grupo nas eliminatórias para a Copa Africana de Nações, competição que será disputada em 2027.

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