O anúncio do fim das bets no Brasil provocou reação de clubes que mantêm contratos com empresas de apostas. Flamengo, Fluminense e Grêmio se posicionaram nesta sexta-feira (25) sobre a medida do governo federal, com críticas à mudança abrupta das regras e alertas para possíveis impactos financeiros no futebol.

A decisão anunciada pelo governo prevê o fim da operação das plataformas de apostas no país e também atinge os acordos comerciais firmados com clubes. A medida será formalizada por meio de uma Medida Provisória, enquanto um projeto de lei também deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional.

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Governo federal anuncia proibição total de bets no Brasil (Foto: Reprodução/TV Brasil)

Flamengo defende manutenção do mercado regulado

O Flamengo publicou uma nota defendendo a continuidade do mercado regulado de apostas e afirmou que uma alteração no modelo atualmente estabelecido teria efeitos sobre diferentes áreas do esporte brasileiro.

Segundo o clube, empresas que passaram a atuar de forma legal fizeram investimentos e assumiram compromissos depois da regulamentação do setor. Para o Rubro-Negro, uma mudança repentina afetaria a previsibilidade de contratos e investimentos.

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– Não se pode criar uma regra, levar empresas e instituições a assumir compromissos com base nela e, de um dia para o outro, mudar todo o marco regulatório – afirmou o Flamengo em trecho da nota.

O clube também diferenciou eventuais ajustes na regulamentação de uma interrupção do mercado legal. Na avaliação apresentada na nota, problemas existentes nas regras devem ser corrigidos, inclusive com medidas mais rígidas quando necessário, sem que isso signifique a extinção do modelo regulado.

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O Flamengo ainda citou possíveis reflexos para o futebol profissional, categorias de base, futebol feminino, esportes olímpicos, campeonatos, empresas de comunicação, marketing e tecnologia, além de fornecedores, arenas e prestadores de serviços.

A manifestação foi publicada também pela Betano, patrocinadora master do clube. Procurada pelo Lance!, a empresa afirmou acompanhar a discussão com preocupação.

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– A Betano monitora com muita preocupação a discussão atual no país e tomará decisões no momento apropriado – disse a empresa.

Fluminense pede período de transição

O Fluminense também se manifestou sobre a decisão. Em nota divulgada pelo clube, a equipe reconheceu que existem preocupações relacionadas ao endividamento e ao vício em apostas, mas defendeu que eventuais mudanças considerem os contratos já firmados e os efeitos sobre a cadeia ligada ao esporte.

Um dos exemplos apresentados pelo Tricolor foi o estoque de produtos com a marca da patrocinadora master nas lojas oficiais do clube. A equipe afirmou ter compromissos financeiros para os próximos anos considerando as receitas provenientes do acordo comercial.

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– Uma mudança abrupta gera prejuízos e pode custar milhares de empregos em toda a cadeia – afirmou o Fluminense.

O clube também mencionou os efeitos sobre categorias de base, futebol feminino e esportes olímpicos, além da arrecadação pública relacionada ao mercado regulado.

Na nota, o Fluminense defendeu a adoção de um período de transição caso as regras sejam alteradas e afirmou que a discussão deve considerar dados e a efetividade das medidas adotadas.

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Grêmio tem contrato recém-assinado com uma bet

A situação do Grêmio ganhou um componente específico. Dois dias antes da manifestação, o clube havia anunciado a Pitaco como nova patrocinadora master, em contrato de três anos que prevê R$ 140 milhões no período.

Em informação publicada pelo ge, o Grêmio afirmou que vai aguardar os próximos desdobramentos da medida antes de definir como ficará o acordo. O clube também declarou que ainda precisa mensurar o impacto da decisão sobre as receitas da indústria do futebol.

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– O Grêmio aguardará os desdobramentos do tema nos próximos dias, a partir da publicação da medida pelo Governo. A dimensão do impacto dessa decisão sobre as receitas da indústria do futebol precisará ainda ser mensurada pelos clubes e entidades esportivas de todo país – afirmou o clube, em declaração enviada ao ge.

Segundo a reportagem do ge, o Grêmio também informou que possui proteção contratual para um eventual rompimento do vínculo, embora ainda não esteja definido como funcionaria uma possível indenização. O clube havia participado, ainda, do manifesto publicado anteriormente por equipes em defesa da manutenção do mercado regulado de apostas.

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