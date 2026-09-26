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Chapecoense retorna a Medellín sob comoção e homenagens

Chapecoense desembarca em Medellín para homenagens com Atlético Nacional

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 14:10
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Mural inaugurado no CT do Atlético Nacional imortaliza o laço de fraternidade e solidariedade nascido da tragédia de 2016
Mural inaugurado no CT do Atlético Nacional imortaliza o laço de fraternidade e solidariedade nascido da tragédia de 2016 (Foto: Divulgação)

Uma década após o acontecimento que chocou o futebol global, a Chapecoense reencontrou solo colombiano para celebrar a memória das vítimas e reforçar um laço de afeto indestrutível. A delegação do clube catarinense desembarcou nesta semana em Medellín, onde cumpre um itinerário marcado pela comoção, reverência e gestos de solidariedade promovidos pelo Atlético Nacional.

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Logo no trajeto aéreo, a equipe recebeu saudações da tripulação, antecipando o clima de acolhimento em terras colombianas. A programação oficial começou no Centro de Treinamento do Atlético Nacional, onde o clube anfitrião revelou um mural comemorativo simbolizando a fraternidade entre as duas agremiações. O evento contou com a presença do icônico ex-goleiro René Higuita, que prestou suas homenagens aos atletas, dirigentes e funcionários do Verdão do Oeste.

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O lendário ex-goleiro René Higuita participa do evento &quot;Leyendas&quot; em Medellín e homenageia a Chapecoense
O lendário ex-goleiro René Higuita participa do evento "Leyendas" em Medellín e homenageia a Chapecoense (Foto: Divulgação)

Em sequência à agenda comemorativa, jogadores e membros do comitê diretivo visitaram os memoriais dedicados às vítimas e o ponto geográfico do acidente ocorrido em novembro de 2016. A passagem da delegação pelo Estádio Atanasio Girardot para acompanhar a partida entre Atlético Nacional e Millonarios rendeu momentos marcantes: ao ter sua presença notada nas arquibancadas, o ex-zagueiro e sobrevivente Neto foi calorosamente aplaudido pela torcida local.

O ex-atleta e atual dirigente do clube, Rafael Lima, ressaltou o impacto emocional de retornar ao local e destacou a generosidade do povo colombiano no acolhimento à comissão técnica e ao elenco. O reencontro entre as duas equipes ganha novo capítulo em campo neste sábado, quando Chapecoense e Atlético Nacional disputam um amistoso simbólico na capital antioqueña.

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Painel revelado no CT do Atlético Nacional imortaliza o laço afetivo construído entre os dois clubes
Painel revelado no CT do Atlético Nacional imortaliza o laço afetivo construído entre os dois clubes (Foto: Divulgação)

A tragédia com o voo da LaMia em 2016 vitimou 71 passageiros que viajavam para o primeiro confronto da decisão da Copa Sul-Americana. Desde então, as homenagens uniram torcidas ao redor do planeta e consolidaram um pacto histórico de respeito e carinho mútuo entre o futebol brasileiro e o colombiano.

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