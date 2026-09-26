Campeã mundial, Espanha estreia na Liga das Nações contra a Inglaterra
Seleção mantém a mesma base que ganhou a Copa
A Espanha volta a campo neste sábado (26), pela primeira vez desde a conquista da Copa do Mundo para enfrentar a Inglaterra, às 15h45 (de Brasília), em Wembley, pela primeira rodada da Nations League. Campeã mundial após vencer a Argentina por 1 a 0 na final, a equipe de Luis de la Fuente mantém boa parte da base responsável pelo título, mas terá de fazer pelo menos uma mudança na defesa.
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A ausência confirmada é a de Pedro Porro, que está lesionado. Pedri também é dúvida para a partida, enquanto Eric García e Marc Pubill aparecem como alternativas para ocupar a lateral direita. O restante da equipe deve ter poucas alterações em relação à formação utilizada na decisão do Mundial.
Base campeã é mantida
Unai Simón deve continuar no gol, enquanto Pau Cubarsí e Laporte são candidatos a formar novamente a dupla de zaga. Na esquerda, Cucurella aparece como titular. O lateral é, inclusive, o jogador mais utilizado por De la Fuente desde o início do trabalho do treinador na seleção principal, com 2.336 minutos em 27 partidas.
No meio-campo, Rodri e Fabián Ruiz têm espaço assegurado entre os titulares. A principal dúvida está na terceira vaga. Dani Olmo começou a final contra a Argentina, mas Pedri também disputa a posição.
Na frente, Oyarzabal deve continuar como referência ofensiva. Lamine Yamal tem presença praticamente certa pelo lado direito, enquanto Baena aparece como favorito na esquerda, com Nico Williams como alternativa.
Oyarzabal chega para a nova Data Fifa como principal goleador da Espanha na era De la Fuente. O atacante marcou 17 vezes em 29 partidas sob o comando do treinador.
Espanha volta à Liga das Nações
A estreia contra a Inglaterra abre a campanha da Espanha no Grupo A3 da Liga das Nações. As equipes voltam a se enfrentar depois da decisão da Eurocopa de 2024, vencida pelos espanhóis.
A seleção de De la Fuente chega ao compromisso após conquistar a segunda Copa do Mundo de sua história e terá quatro partidas nesta Data Fifa. Depois de visitar a Inglaterra, recebe a Croácia no dia 29, em Sevilha, antes de enfrentar a República Tcheca em Oviedo, em 3 de outubro. A sequência termina contra a Croácia, no dia 6, em Split.
A convocação para o novo ciclo teve quatro novidades em relação ao grupo campeão mundial: os goleiros Josep Martínez e os defensores Dean Huijsen e Marc Pubill, além do atacante Roberto Fernández. Fermín López também retornou à lista.
Para o duelo em Wembley, porém, De la Fuente deve apostar novamente no grupo que conquistou o título nos Estados Unidos, México e Canadá, com mudanças pontuais provocadas por lesões e dúvidas físicas.
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