menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Futebol Internacional

Filho de Marcelo marca três gols em vitória do Real Madrid Sub-19; veja

Enzo Alves atua como centroavante na base do Real Madrid

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/03/2026
14:28
Enzo Alves, filho de Marcelo, atuando pela base do Real Madrid (Foto: Reprodução/@enzoalvesv via Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Enzo Alves, de 16 anos, filho do ex-lateral Marcelo, marcou três gols em um intervalo de 35 minutos na vitória do Real Madrid por 9 a 1 contra o Diocesano, em partida válida pelo Campeonato Espanhol Sub-19. O confronto foi disputado neste sábado (28), e a atuação do jogador na segunda etapa auxiliou a equipe a reverter uma desvantagem inicial no placar e construir a goleada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real Madrid iniciou o jogo atrás no placar, mas modificou o cenário no segundo tempo com a entrada do atacante. O primeiro gol de Enzo Alves ocorreu aos 10 minutos, após receber um passe de Carlos Díez dentro da área e empurrar a bola para a rede. Na sequência, o jogador marcou o segundo tento ao aproveitar um rebote na grande área. O terceiro gol, que configurou o hat-trick, foi anotado aos 44 minutos através de uma jogada de oportunismo do atleta.

continua após a publicidade
Enzo Alves, filho de Marcelo de 16 anos, atua como atacante nas categorias de base do Real Madrid (Foto: Reprodução / Instagram)

Veja os gols

Enzo Alves no Real Madrid

O jovem integra as categorias de base do Real Madrid desde 2017, época em que seu pai atuava pela equipe principal. Em janeiro deste ano, Enzo assinou seu primeiro contrato profissional com o clube espanhol, com validade estipulada até junho de 2027. O atacante atua em uma categoria com limite de idade superior à sua e faz parte das seleções de base da Espanha, tendo sido convocado para a equipe nacional sub-17 pela primeira vez aos 15 anos.

Em dezembro do ano passado, o jogador foi relacionado para o Real Madrid Castilla, equipe de desenvolvimento do clube que disputa a terceira divisão do futebol espanhol. Na ocasião, o técnico Arbeloa, atual treinador do time profissional, o convocou para uma partida contra o Manchester City sub-21, válida pela Premier League International Cup. O atleta segue a trajetória de seu pai, Marcelo, revelado pelo Fluminense e multicampeão durante sua passagem pelo Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
