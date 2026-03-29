Filho de Marcelo marca três gols em vitória do Real Madrid Sub-19; veja
Enzo Alves atua como centroavante na base do Real Madrid
O atacante Enzo Alves, de 16 anos, filho do ex-lateral Marcelo, marcou três gols em um intervalo de 35 minutos na vitória do Real Madrid por 9 a 1 contra o Diocesano, em partida válida pelo Campeonato Espanhol Sub-19. O confronto foi disputado neste sábado (28), e a atuação do jogador na segunda etapa auxiliou a equipe a reverter uma desvantagem inicial no placar e construir a goleada.
O Real Madrid iniciou o jogo atrás no placar, mas modificou o cenário no segundo tempo com a entrada do atacante. O primeiro gol de Enzo Alves ocorreu aos 10 minutos, após receber um passe de Carlos Díez dentro da área e empurrar a bola para a rede. Na sequência, o jogador marcou o segundo tento ao aproveitar um rebote na grande área. O terceiro gol, que configurou o hat-trick, foi anotado aos 44 minutos através de uma jogada de oportunismo do atleta.
Enzo Alves no Real Madrid
O jovem integra as categorias de base do Real Madrid desde 2017, época em que seu pai atuava pela equipe principal. Em janeiro deste ano, Enzo assinou seu primeiro contrato profissional com o clube espanhol, com validade estipulada até junho de 2027. O atacante atua em uma categoria com limite de idade superior à sua e faz parte das seleções de base da Espanha, tendo sido convocado para a equipe nacional sub-17 pela primeira vez aos 15 anos.
Em dezembro do ano passado, o jogador foi relacionado para o Real Madrid Castilla, equipe de desenvolvimento do clube que disputa a terceira divisão do futebol espanhol. Na ocasião, o técnico Arbeloa, atual treinador do time profissional, o convocou para uma partida contra o Manchester City sub-21, válida pela Premier League International Cup. O atleta segue a trajetória de seu pai, Marcelo, revelado pelo Fluminense e multicampeão durante sua passagem pelo Real Madrid.
