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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Confira a programação da Seleção Brasileira até a estreia na Copa do Mundo

Com amistosos no Rio e nos EUA, Brasil inicia preparação na Granja Comary

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 18/05/2026
18:15
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Carlo Ancelotti
imagem cameraCarlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (Foto: Franck Fife / AFP)
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Com a lista de 26 convocados finalmente revelada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, o foco total da Seleção Brasileira volta-se agora para a preparação em campo. A CBF já tem traçado todo o roteiro da delegação canarinha, que inclui um período de treinamentos no Brasil, dois amistosos preparatórios e a aclimatação final em solo norte-americano.

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A caminhada oficial começa no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis. A comissão técnica de Ancelotti dará o pontapé inicial nos trabalhos, embora a chegada dos atletas ocorra de forma escalonada. A CBF monitora o desgaste físico e o fim das temporadas europeias e nacionais, garantindo que jogadores envolvidos em finais continentais, como a da Champions League, apresentem-se de acordo com as normas da FIFA.

Carlo Ancelotti chega ao Museu do Amanhã para a convocação da Seleção Brasileira (Foto: Fernanda Gondim/ Lance!)
Carlo Ancelotti no Museu do Amanhã para a convocação da Seleção Brasileira (Foto: Fernanda Gondim / Lance!)

Antes de viajar para os Estados Unidos, o Brasil terá um encontro de despedida com a torcida. No dia 31 de maio, a seleção brasileira enfrenta o Panamá, no Maracanã. O confronto serve como o último teste em território brasileiro e um termômetro do apoio popular antes do Mundial.

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No dia seguinte ao jogo, 1º de junho, a delegação embarca rumo aos Estados Unidos. Em solo americano, o Brasil finaliza sua preparação em Cleveland, onde enfrentará o Egito no dia 6 de junho. Será o desafio final para Ancelotti ajustar o esquema tático antes da abertura oficial do torneio.

No Grupo C, o Brasil terá uma estreia desafiadora contra o Marrocos, carrasco de gigantes no último mundial, no dia 13 de junho.

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DataAdversárioLocalHorário (Brasília)

13/06

Marrocos

Nova Jersey

19h

19/06

Haiti

Filadélfia

21h30

24/06

Escócia

Miami

19h

Cronograma completo da Seleção Brasileira:

  • 18 de maio: Convocação oficial (Museu do Amanhã).
  • 25 de maio: Início da preparação na Granja Comary.
  • 31 de maio: Amistoso Brasil x Panamá (Maracanã).
  • 1º de junho: Embarque da delegação para os Estados Unidos.
  • 6 de junho: Amistoso Brasil x Egito (Cleveland, EUA).
  • 13 de junho: Estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos (Nova Jersey).

Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

    1.
  1. Alisson (Liverpool)
    2. 2.
  2. Ederson (Fenerbahçe)
    3. 3.
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Wesley (Roma)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)

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