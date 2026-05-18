Confira a programação da Seleção Brasileira até a estreia na Copa do Mundo

Com a lista de 26 convocados finalmente revelada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, o foco total da Seleção Brasileira volta-se agora para a preparação em campo. A CBF já tem traçado todo o roteiro da delegação canarinha, que inclui um período de treinamentos no Brasil, dois amistosos preparatórios e a aclimatação final em solo norte-americano.

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A caminhada oficial começa no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis. A comissão técnica de Ancelotti dará o pontapé inicial nos trabalhos, embora a chegada dos atletas ocorra de forma escalonada. A CBF monitora o desgaste físico e o fim das temporadas europeias e nacionais, garantindo que jogadores envolvidos em finais continentais, como a da Champions League, apresentem-se de acordo com as normas da FIFA.

Carlo Ancelotti no Museu do Amanhã para a convocação da Seleção Brasileira (Foto: Fernanda Gondim / Lance!)

Antes de viajar para os Estados Unidos, o Brasil terá um encontro de despedida com a torcida. No dia 31 de maio, a seleção brasileira enfrenta o Panamá, no Maracanã. O confronto serve como o último teste em território brasileiro e um termômetro do apoio popular antes do Mundial.

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No dia seguinte ao jogo, 1º de junho, a delegação embarca rumo aos Estados Unidos. Em solo americano, o Brasil finaliza sua preparação em Cleveland, onde enfrentará o Egito no dia 6 de junho. Será o desafio final para Ancelotti ajustar o esquema tático antes da abertura oficial do torneio.

No Grupo C, o Brasil terá uma estreia desafiadora contra o Marrocos, carrasco de gigantes no último mundial, no dia 13 de junho.

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Data Adversário Local Horário (Brasília) 13/06 Marrocos Nova Jersey 19h 19/06 Haiti Filadélfia 21h30 24/06 Escócia Miami 19h

Cronograma completo da Seleção Brasileira:

18 de maio: Convocação oficial (Museu do Amanhã).

25 de maio: Início da preparação na Granja Comary.

31 de maio: Amistoso Brasil x Panamá (Maracanã).

1º de junho: Embarque da delegação para os Estados Unidos.

6 de junho: Amistoso Brasil x Egito (Cleveland, EUA).

13 de junho: Estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos (Nova Jersey).

Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

1 . Alisson (Liverpool) 2 . Ederson (Fenerbahçe) 3 . Weverton (Grêmio)

Defensores

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Ibañez (Al-Ahli)

Wesley (Roma)

Douglas Santos (Zenit)

Alex Sandro (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fabinho (Al-Ittihad)

Danilo (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes