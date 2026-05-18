Confira a programação da Seleção Brasileira até a estreia na Copa do Mundo
Com amistosos no Rio e nos EUA, Brasil inicia preparação na Granja Comary
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Com a lista de 26 convocados finalmente revelada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, o foco total da Seleção Brasileira volta-se agora para a preparação em campo. A CBF já tem traçado todo o roteiro da delegação canarinha, que inclui um período de treinamentos no Brasil, dois amistosos preparatórios e a aclimatação final em solo norte-americano.
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A caminhada oficial começa no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis. A comissão técnica de Ancelotti dará o pontapé inicial nos trabalhos, embora a chegada dos atletas ocorra de forma escalonada. A CBF monitora o desgaste físico e o fim das temporadas europeias e nacionais, garantindo que jogadores envolvidos em finais continentais, como a da Champions League, apresentem-se de acordo com as normas da FIFA.
Antes de viajar para os Estados Unidos, o Brasil terá um encontro de despedida com a torcida. No dia 31 de maio, a seleção brasileira enfrenta o Panamá, no Maracanã. O confronto serve como o último teste em território brasileiro e um termômetro do apoio popular antes do Mundial.
No dia seguinte ao jogo, 1º de junho, a delegação embarca rumo aos Estados Unidos. Em solo americano, o Brasil finaliza sua preparação em Cleveland, onde enfrentará o Egito no dia 6 de junho. Será o desafio final para Ancelotti ajustar o esquema tático antes da abertura oficial do torneio.
No Grupo C, o Brasil terá uma estreia desafiadora contra o Marrocos, carrasco de gigantes no último mundial, no dia 13 de junho.
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|Data
|Adversário
|Local
|Horário (Brasília)
13/06
Marrocos
Nova Jersey
19h
19/06
Haiti
Filadélfia
21h30
24/06
Escócia
Miami
19h
Cronograma completo da Seleção Brasileira:
- 18 de maio: Convocação oficial (Museu do Amanhã).
- 25 de maio: Início da preparação na Granja Comary.
- 31 de maio: Amistoso Brasil x Panamá (Maracanã).
- 1º de junho: Embarque da delegação para os Estados Unidos.
- 6 de junho: Amistoso Brasil x Egito (Cleveland, EUA).
- 13 de junho: Estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos (Nova Jersey).
Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
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