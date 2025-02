Real Madrid toma decisão sobre futuro de filho de Marcelo no clube

Filho de Marcelo, ex-jogador e ídolo do Real Madrid, Enzo Alves anunciou a sua renovação com o clube espanhol, nesta sexta-feira (21). O centroavante de apenas 15 anos usou o Instagram para falar sobre a extensão de seu vínculo com os Merengues. O tempo de duração do contrato não foi divulgado.

Nos comentários da postagem, o zagueiro Thiago Silva, que jogou ao lado de Marcelo pela Seleção e também no Fluminense, parabenizou o jogador. Além dele, o pentacampeão e também ídolo do Real Madrid Roberto Carlos reagiu à publicação.

Enzo Alves tenta seguir os passos do pai, Marcelo, ídolo do Real Madrid. O ex-jogador esteve na equipe entre 2007 e 2022 e atuou por 546 vezes. Além da longevidade no clube, o camisa 12 é o jogador mais vitorioso do clube espanhol, conquistando seis La Ligas, cinco Champions League e quatro Mundiais de Clubes.

Carreira de Enzo, filho de Marcelo, no Real Madrid

Enzo joga no Real Madrid desde 2017, quando tinha apenas oito anos de idade, e alcançou a marca de 100 gols nas categorias de base, com apenas 13 anos. Em 2022, o jovem chamou atenção pela quantidade de gols: ele marcou 32 vezes em 14 jogos. Na Espanha, a joia é vista como uma das grandes promessas da base merengue.

Em 2024, Enzo Alves subiu para o Real Madrid sub-17. Porém, na nova categoria, o atacante atua pela equipe secundária dos Blancos. Apesar de estar no time B, o jogador já declarou publicamente que se sente feliz na capital espanhola e deseja seguir no clube.