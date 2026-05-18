Convocação da Seleção: saiba os 26 escolhidos dos leitores do Lance!
Enquete foi conduzida ao longo da última semana
Em enquete realizada pelo Lance! ao longo da última semana, os leitores elegeram os seus 26 jogadores preferidos para integrar a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Confira abaixo o resultado, com a respectiva porcentagem de aprovação dos atletas.
Convocação dos leitores do Lance!
Goleiros
- Alisson (Liverpool) - 88%
- Ederson (Fenerbahçe) - 74%
- Hugo Souza (Corinthians) - 57%
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo) - 52%
- Douglas Santos (Zenit) - 52%
- Danilo (Flamengo) - 56%
- Wesley (Roma) - 88%
- Gabriel Magalhães (Arsenal) - 89%
- Bremer (Juventus) - 74%
- Marquinhos (PSG) - 93%
- Thiago Silva (Porto) - 58%
- Ibañez (Al-Ahli) - 41%
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United) - 91%
- Bruno Guimarães (Newcastle) - 89%
- Danilo (Botafogo) - 85%
- Lucas Paquetá (Flamengo) - 53%
- Fabinho (Al-Ittihad) - 46%
Atacantes
- Endrick (Lyon) - 92%
- Gabriel Martinelli (Arsenal) - 68%
- Luiz Henrique (Zenit) - 85%
- Matheus Cunha (Manchester United) - 65%
- Neymar (Santos) - 76%
- Raphinha (Barcelona) - 90%
- Vini Jr (Real Madrid) - 90%
- João Pedro (Chelsea) - 57%
- Igor Thiago (Brentford) - 54%
Ancelotti anunciará os convocados da Seleção nesta segunda
Carlo Ancelotti divulgará nesta segunda-feira (18), a partir das 17h (de Brasília), a lista com os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O anúncio acontece no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo em diferentes plataformas.
