menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Convocação da Seleção: saiba os 26 escolhidos dos leitores do Lance!

Enquete foi conduzida ao longo da última semana

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
15:54
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr na Seleção Brasileira
imagem cameraVini Jr antes de jogo da Seleção Brasileira; atleta foi escolhido por 90% dos participantes (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em enquete realizada pelo Lance! ao longo da última semana, os leitores elegeram os seus 26 jogadores preferidos para integrar a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Confira abaixo o resultado, com a respectiva porcentagem de aprovação dos atletas.

continua após a publicidade

Relacionadas

Convocação dos leitores do Lance!

Goleiros

  1. Alisson (Liverpool) - 88%
  2. Ederson (Fenerbahçe) - 74%
  3. Hugo Souza (Corinthians) - 57%

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo) - 52%
  • Douglas Santos (Zenit) - 52%
  • Danilo (Flamengo) - 56%
  • Wesley (Roma) - 88%
  • Gabriel Magalhães (Arsenal) - 89%
  • Bremer (Juventus) - 74%
  • Marquinhos (PSG) - 93%
  • Thiago Silva (Porto) - 58%
  • Ibañez (Al-Ahli) - 41%

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United) - 91%
  • Bruno Guimarães (Newcastle) - 89%
  • Danilo (Botafogo) - 85%
  • Lucas Paquetá (Flamengo) - 53%
  • Fabinho (Al-Ittihad) - 46%

Atacantes

  • Endrick (Lyon) - 92%
  • Gabriel Martinelli (Arsenal) - 68%
  • Luiz Henrique (Zenit) - 85%
  • Matheus Cunha (Manchester United) - 65%
  • Neymar (Santos) - 76%
  • Raphinha (Barcelona) - 90%
  • Vini Jr (Real Madrid) - 90%
  • João Pedro (Chelsea) - 57%
  • Igor Thiago (Brentford) - 54%

Ancelotti anunciará os convocados da Seleção nesta segunda

Carlo Ancelotti divulgará nesta segunda-feira (18), a partir das 17h (de Brasília), a lista com os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O anúncio acontece no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo em diferentes plataformas.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias