Pep Guardiola deixará o Manchester City ao fim da temporada após 10 anos à frente do clube inglês, segundo o "Daily Mail". Com isso, o treinador fará mais duas partidas e se despedirá oficialmente no próximo fim de semana.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Quando Guardiola sai do City?

Nesta terça-feira (19), Guardiola fará seu penúltimo jogo no comando do Manchester City diante do Bournemouth. A despedida será contra o Aston Villa, no Etihad Stadium, no domingo (24), em jogo que pode valer o título da Premier League.

continua após a publicidade

A expectativa é de que Guardiola recebe uma homenagem com um desfile de ônibus pela cidade de Manchester, na segunda-feira (25). O treinador de 55 anos é considerado o maior técnico da história do clube por conta de todas as conquistas esportivas.

Nesses 10 anos, Guardiola venceu 20 títulos pelo Manchester City, incluindo uma inédita Champions League. Nessa temporada, o comandante conquistou a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, além de seguir vivo na briga do Campeonato Inglês e sonhando com a Tríplice Coroa.

continua após a publicidade

Apesar de ter contrato até junho de 2027, Guardiola deve deixar o Manchester City antecipadamente, embora exista uma chance do espanhol seguir atuando em uma outra função. Em meio a isso, o clube trabalha em cima de novos nomes.

Quem vai substituir Guardiola no Manchester City?

Segundo o "Daily Mail", Enzo Maresca e Vincent Kompany são os nomes mais cotados para assumir o lugar de Pep Guardiola. O italiano já trabalhou no Manchester City como auxiliar do catalão na temporada 2022/2023 e está sem emprego desde sua saída do Chelsea.

Por outro lado, Kompany tem uma história como jogador do Manchester City, mas tem contrato com o Bayern de Munique até junho de 2029.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.