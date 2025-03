Enzo Alves, filho de Marcelo - ídolo do Real Madrid e Fluminense -, parece ter herdado a habilidade do pai dentro das quatro linhas. Depois de uma bela atuação pela Seleção Espanhola sub-17 na última quinta-feira (27), no empate por 3 a 3 contra a Áustria, quando fez gol e deu assistência de letra, Enzo repetiu, neste domingo (30) o lindo passe para gol no jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, na División de Honor Juvenil, pelo sub-19.

O filho do Marcelo, que é centroavante, entrou na partida aos 32 minutos do segundo tempo. Em apenas cinco minutos em campo, Enzo ajeitou, de letra, a bola para Liberto Navascues marcar o gol da vitória do clube merengue, em jogo finalizado em 1 a 0.

A partida seguinte do Real Madrid Juvenil A, como é chamado o time sub-19 do clube, é no próximo domingo (6), contra o Getafe Juvenil A. Com a vitória no Dérbi de Madrid, o Real assumiu a liderança do Grupo 5 da División Honor Juvenil.

Enzo Alves, filho de Marcelo de 15 anos, atua como atacante nas categorias de base do Real Madrid (Foto: Reprodução / Instagram)

O jogador de 15 anos, que tem dupla nacionalidade, vive boa fase e tem se destacado nas categorias de base do clube espanhol. No sub-10, ele fez 49 gols em 46 partidas; já no sub-13, marcou 56 vezes em 54 jogos e, no sub-15, balançou a rede 32 vezes em 14 aparições. Mesmo mais novo, ele já joga nas divisões superiores.

Em fevereiro deste ano, Enzo renovou seu contrato com o Real Madrid até 2027.