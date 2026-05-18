Com Magalhães em campo, Arsenal vence Burnley e põe mão na taça da Premier League
Gunners abrem cinco pontos de vantagem para o Manchester City
- Matéria
- Mais Notícias
O Arsenal derrotou o Burnley por 1 a 0, pela 37ª rodada da Premier League, nesta segunda-feira (18), no Emirates Stadium. Kai Havertz foi o autor do único gol da partida com uma cabeçada após cobrança de escanteio na etapa inicial.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com a vitória, o Arsenal chegou aos 82 pontos e abriram cinco pontos de vantagem para o Manchester City, que enfrenta o Bournemouth nesta terça-feira (19). Os Gunners podem ser campeões sem entrar em campo em caso de tropeço da equipe de Pep Guardiola.
No primeiro tempo, o Arsenal dominou o Burnley e fez valer a superioridade com a vitória parcial. Na primeira boa chegada, Trossard tabelou com Eze e bateu da entrada da área, mas carimbou a trave de Weiss. Em uma grande chance, Havertz foi acionado pelo lado esquerdo da área e cruzou rasteiro para Saka, mas o inglês chegou dividindo com Lucas Pires para defesa tranquila do goleiro adversário. Aos 36 minutos, Odegaard recebeu um passe livre de marcação na área com uma grande chance de abrir o placar, mas a finalização acertou o glúteo de Tchaouna e saiu pela linha de fundo. Mas no escanteio, Saka colocou a bola na cabeça de Havertz, que escorou para o fundo das redes e abrir o placar pelos Gunners.
No segundo tempo, o Burnley assustou o Arsenal na volta do intervalo com Anthony aproveitando um erro de passe de Eze, driblando Saliba e finalizando por cima da meta de Raya. Os Gunners responderam com Eze recebendo um cruzamento da direita e batendo de trivela, mas carimbando o travessão da equipe adversária. Apesar das mudanças nos dois times, o confronto perdeu intensidade e se arrastou até o apito final sem muita emoção, mas com muita tensão.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Na etapa inicial, o Arsenal pressionava, mas o confronto parecia se encaminhar para o intervalo com um 0 a 0 no placar. Os Gunners encontravam dificuldades para finalizar na direção do gol, mas a equipe de Mikel Arteta encontrou a solução no grande trunfo da equipe londrina na temporada: a bola parada. Aos 36 minutos, Saka cobrou um escanteio, e Kai Havertz desviou para abrir o placar para destravar um jogo truncado e abrir caminho para a 25ª vitória do líder na Premier League.
Deu aula 🏅
Autor do gol que pode dar o título ao Arsenal, Kai Havertz foi decisivo e o grande nome da vitória sobre o Burnley. Além da cabeçada para estufar as redes, o atacante já havia gerado perigo com uma finalização pela linha de fundo após jogada ensaiada em cobrança de escanteio, além de ter criado uma boa oportunidade para Saka, que não abriu o placar por finalizar dividindo com Lucas Pires e não pegar em cheio na bola.
Ficou abaixo 📉
Escolhido por Arteta para ocupar a lateral-direita, Mosquera perdeu duas bolas na altura do meio de campo que geraram finalizações do Burnley na segunda etapa. O espanhol é um dos pontos de interrogação do Arsenal para a decisão da Champions League, uma vez que o atleta é a 3ª opção, mas ocupou a vaga em meio as lesões de Timber e Ben White.
✅ Ficha técnica
Arsenal 🆚 Burnley
Premier League - 37ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 18 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, Londres (ING)
🥅 Gols: Havertz, 36'/1°T (1-0);
🟨 Cartões amarelos: Hannibal, Flemming e Lucas Pires (BUR); Havertz (ARS).
🟥 Cartões vermelhos: -
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori (Hincapié); Rice, Eze (Lewis-Skelly) e Odegaard (Zubimendi); Saka, Havertz (Gyokeres) e Trossard (Trossard).
Burnley (Técnico: Mike Jackson)
Weiss; Walker, Tuanzebe, Estève (Humphreys) e Lucas Pires; Florentino (Ward-Prowse), Ugochukwo (Laurent) e Hannibal (Amdouni); Tchaouna (Larsen), Flemming e Anthony.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias