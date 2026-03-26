Rodri não descarta Real Madrid e cita Vini Jr: 'Tenho respeito por ele'

O volante Rodri, vencedor da Bola de Ouro em 2024, afirmou em entrevista à rádio espanhola "Onda Cero" que não descarta uma eventual transferência para o Real Madrid. O jogador do Manchester City, que tem contrato até 2027 e passagem pelo rival Atlético de Madrid, disse que "não se pode recusar os melhores clubes do mundo" e revelou seu desejo de voltar a atuar na Espanha. Rodri também falou sobre a relação com Vini Jr após a polêmica premiação da France Football.

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Quando questionado sobre a possibilidade de jogar no Real Madrid, Rodri não fechou as portas. O volante, que foi revelado pelo Atlético e passou pelas categorias de base do clube colchonero, afirmou que o passado não seria um impedimento.

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– Ter jogado no Atlético de Madrid não me impede de jogar no Real Madrid. Há outros jogadores que seguiram esse caminho. Não diretamente, mas eventualmente. Não se pode recusar os melhores clubes do mundo – disse o meio-campista.

Rodri também revelou que gostaria de voltar a atuar no futebol espanhol: "Gostaria de voltar, sim. Obviamente." Seu contrato com o Manchester City vai até junho de 2027, e o jogador confirmou que o momento de definir o futuro se aproxima: "Tenho mais um ano de contrato; chegará o momento em que teremos que sentar e conversar."

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O Real Madrid, no entanto, não tem o espanhol na lista de alvos para a próxima janela de transferências, de acordo com informações do jornal As.

Rodri fala sobre relação com Vini Jr e Bola de Ouro

Rodri também foi perguntado sobre a relação com Vini Jr, que ficou em segundo lugar na premiação da Bola de Ouro em 2024. O volante afirmou que a rivalidade foi mais alimentada por terceiros do que pelos próprios jogadores.

– Acho que eles queriam colocar o Vinicius e eu um contra o outro, mas não era bem assim… Tenho muito respeito por ele, por tudo o que ele fez naquele ano… no fim das contas, são outras pessoas, terceiros, que decidem quem ganha a Bola de Ouro – declarou.

Rodri e Vini Jr em ação no duelo entre Real Madrid x Manchester City (Foto: Reprodução/X)

Rodri também falou sobre o período após a conquista da Bola de Ouro. O volante passou por um momento de exaustão mental e precisou diminuir o ritmo para recuperar a melhor forma.

– Havia exaustão mental. Isso me permitiu recarregar as energias e retornar com enorme entusiasmo. Nesta temporada, não tenho jogado tantos minutos e chego muito mais descansado. Sinto que voltei a ser o Rodri que todos queremos – afirmou.

Agora, o meio-campista se prepara para a reta final da temporada com o Manchester City, que ainda briga pelo título da Premier League e pela Copa da Inglaterra, além da Copa do Mundo, que será disputada entre junho e julho.

– Desde a chegada de Luis de la Fuente, temos um objetivo muito claro: encarar cada jogo como uma final. Gradualmente, fomos demonstrando o nosso potencial. Estou convencido de que a Espanha estará lá – completou.

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