Enzo Alves, filho de Marcelo, assina contrato profissional com Real Madrid

O atacante Enzo Alves, de 16 anos, assinou nesta segunda-feira seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid, em cerimônia realizada no centro de treinamento do clube, em Valdebebas, em Madri. Filho do ex-lateral Marcelo, ídolo merengue, o jogador estava acompanhado do pai, da mãe Clarice e do irmão mais novo, Liam.

Enzo já tinha vínculo com o clube desde as categorias de base e havia renovado contrato em fevereiro do ano passado, com validade até 2027. O novo acordo marca a transição oficial do atacante para o status profissional dentro do projeto esportivo do Real Madrid.

Enzo Alves, assinando seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Nascido em Madri, Enzo Alves integra as categorias de base do Real Madrid desde 2017 e é considerado internamente uma das principais promessas de sua geração. Em março do ano passado, quando ainda tinha 15 anos, Enzo estreou pela equipe sub-19 do Real Madrid. Logo na primeira partida, deixou boa impressão ao dar uma assistência de letra nos minutos finais, decisiva para a vitória da equipe.

Enzo Alves já soma convocações para a seleção de base da Espanha

Apesar de ser filho de um ex-jogador brasileiro, Enzo Alves defende as seleções de base da Espanha. O atacante foi convocado pela primeira vez para a seleção espanhola sub-17 aos 15 anos, mesmo abaixo da idade da categoria, e segue figurando nas listas da Federação Espanhola.

Além do destaque nas categorias inferiores, Enzo também já começou a dar passos em níveis mais competitivos. Em dezembro do ano passado, o atacante foi relacionado pelo Real Madrid Castilla, equipe que disputa a terceira divisão do futebol espanhol.

Na ocasião, foi convocado pelo então técnico Álvaro Arbeloa para uma partida da Premier League International Cup, contra o Manchester City sub-21, competição que reúne times de base de grandes clubes europeus.

