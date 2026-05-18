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Neymar vira centro das atenções na Europa após convocação para a Copa: 'Bomba mundial'

Jornais da Espanha, França e Portugal trataram presença do camisa 10 na lista de Carlo Ancelotti como surpresa e decisão polêmica para a Copa do Mundo de 2026

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
18:54
Atualizado há 2 minutos
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Ancelotti sentado na mesa da convocação
imagem cameraCarlo Ancelotti durante convocação da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
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A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 repercutiu fortemente na imprensa europeia nesta segunda-feira (18). O principal assunto foi a presença de Neymar entre os 26 escolhidos por Carlo Ancelotti, decisão tratada como surpresa e também alvo de polêmica em jornais da Espanha, França e Portugal.

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Na Espanha, o "Marca" destacou o fim da "incerteza" sobre a presença de Neymar no Mundial. O veículo ressaltou que a convocação do camisa 10 era a principal dúvida da lista anunciada por Ancelotti e classificou o Brasil como um dos favoritos ao título.

Marca destaca presença de Neymar na Copa do Mundo após convocação da Seleção (Foto: Reprodução)
Marca destaca presença de Neymar na Copa do Mundo após convocação da Seleção (Foto: Reprodução)

O jornal ainda relembrou o trauma da derrota por 7 a 1 para a Alemanha em 2014 e afirmou que o treinador italiano terá um "exército de 26 guerreiros" em busca da sexta estrela. O diário espanhol também publicou declarações de Ancelotti sobre o processo de escolha dos convocados.

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— É uma lista feita depois de muitas avaliações durante todo o ano. Não será perfeita, mas terá o menor número de erros possível — afirmou o treinador.

Já o "Diario AS" definiu a convocação de Neymar como uma verdadeira "bomba mundial". O jornal destacou o retorno do atacante à Seleção após quase três anos afastado e apontou que o anúncio do nome do jogador gerou euforia no Museu do Amanhã, local da convocação.

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O "AS" ainda destacou a presença de Endrick em sua primeira Copa do Mundo, após a reta final de temporada no Lyon. Para o veículo, Neymar deve ter um papel mais secundário no elenco, enquanto nomes como Endrick, Raphinha e Vini Jr aparecem como protagonistas da nova geração brasileira.

Jornal AS trata presença de Neymar na Copa como "bomba mundial" (Foto: Reprodução)
Jornal AS trata presença de Neymar na Copa como "bomba mundial" (Foto: Reprodução)

Em Portugal, o "A Bola" também tratou Neymar como a grande surpresa da lista. O jornal lembrou que o atacante não atuava pela Seleção desde outubro de 2023 e destacou que este será, provavelmente, o último Mundial da carreira do camisa 10. A publicação ainda ressaltou a ausência de Thiago Silva, que ficou fora da convocação aos 41 anos.

Jornal A Bola destaca Neymar como 'surpresa' na convocação (Foto: Reprodução)
Jornal A Bola destaca Neymar como 'surpresa' na convocação (Foto: Reprodução)

O periódico português reproduziu ainda a justificativa de Ancelotti para as escolhas.

— Não é a lista perfeita. A equipe perfeita não existe, mas pode ganhar o Mundial a equipe mais resiliente — disse o técnico.

Outro veículo português, o "Notícias ao Minuto", destacou que a convocação de Neymar "gerou polêmica". Segundo a publicação, parte do público presente no Museu do Amanhã reagiu com vaias ao anúncio do atacante, enquanto poucos apoiadores conseguiram se manifestar em meio ao barulho no local.

O portal também relembrou que Neymar disputará sua 4ª Copa do Mundo, após as participações em 2014, 2018 e 2022, mesmo convivendo com questionamentos sobre sua condição física e sequência recente pela Seleção.

Na França, o tradicional "L'Équipe" repercutiu a aposta de Ancelotti na experiência de Neymar e destacou o peso da decisão do treinador em sua primeira grande competição à frente do Brasil. O jornal francês classificou a convocação do camisa 10 como um dos temas centrais do Mundial antes mesmo do início da competição.

L'Équipe diz que será a última dança de Neymar (Foto: Reprodução)
L'Équipe diz que será a última dança de Neymar (Foto: Reprodução)

Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

    1.
  1. Alisson (Liverpool)
    2. 2.
  2. Ederson (Fenerbahçe)
    3. 3.
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

    1.
  1. Marquinhos (Paris Saint-Germain)
    2. 2.
  2. Gabriel Magalhães (Arsenal)
    3. 3.
  3. Bremer (Juventus)
    4. 4.
  4. Danilo (Flamengo)
    5. 5.
  5. Ibañez (Al-Ahli)
    6. 6.
  6. Wesley (Roma)
    7. 7.
  7. Douglas Santos (Zenit)
    8. 8.
  8. Alex Sandro (Flamengo)
    9. 9.
  9. Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)

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