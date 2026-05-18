Neymar vira centro das atenções na Europa após convocação para a Copa: 'Bomba mundial'
Jornais da Espanha, França e Portugal trataram presença do camisa 10 na lista de Carlo Ancelotti como surpresa e decisão polêmica para a Copa do Mundo de 2026
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A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 repercutiu fortemente na imprensa europeia nesta segunda-feira (18). O principal assunto foi a presença de Neymar entre os 26 escolhidos por Carlo Ancelotti, decisão tratada como surpresa e também alvo de polêmica em jornais da Espanha, França e Portugal.
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Na Espanha, o "Marca" destacou o fim da "incerteza" sobre a presença de Neymar no Mundial. O veículo ressaltou que a convocação do camisa 10 era a principal dúvida da lista anunciada por Ancelotti e classificou o Brasil como um dos favoritos ao título.
O jornal ainda relembrou o trauma da derrota por 7 a 1 para a Alemanha em 2014 e afirmou que o treinador italiano terá um "exército de 26 guerreiros" em busca da sexta estrela. O diário espanhol também publicou declarações de Ancelotti sobre o processo de escolha dos convocados.
— É uma lista feita depois de muitas avaliações durante todo o ano. Não será perfeita, mas terá o menor número de erros possível — afirmou o treinador.
Já o "Diario AS" definiu a convocação de Neymar como uma verdadeira "bomba mundial". O jornal destacou o retorno do atacante à Seleção após quase três anos afastado e apontou que o anúncio do nome do jogador gerou euforia no Museu do Amanhã, local da convocação.
O "AS" ainda destacou a presença de Endrick em sua primeira Copa do Mundo, após a reta final de temporada no Lyon. Para o veículo, Neymar deve ter um papel mais secundário no elenco, enquanto nomes como Endrick, Raphinha e Vini Jr aparecem como protagonistas da nova geração brasileira.
Em Portugal, o "A Bola" também tratou Neymar como a grande surpresa da lista. O jornal lembrou que o atacante não atuava pela Seleção desde outubro de 2023 e destacou que este será, provavelmente, o último Mundial da carreira do camisa 10. A publicação ainda ressaltou a ausência de Thiago Silva, que ficou fora da convocação aos 41 anos.
O periódico português reproduziu ainda a justificativa de Ancelotti para as escolhas.
— Não é a lista perfeita. A equipe perfeita não existe, mas pode ganhar o Mundial a equipe mais resiliente — disse o técnico.
Outro veículo português, o "Notícias ao Minuto", destacou que a convocação de Neymar "gerou polêmica". Segundo a publicação, parte do público presente no Museu do Amanhã reagiu com vaias ao anúncio do atacante, enquanto poucos apoiadores conseguiram se manifestar em meio ao barulho no local.
O portal também relembrou que Neymar disputará sua 4ª Copa do Mundo, após as participações em 2014, 2018 e 2022, mesmo convivendo com questionamentos sobre sua condição física e sequência recente pela Seleção.
Na França, o tradicional "L'Équipe" repercutiu a aposta de Ancelotti na experiência de Neymar e destacou o peso da decisão do treinador em sua primeira grande competição à frente do Brasil. O jornal francês classificou a convocação do camisa 10 como um dos temas centrais do Mundial antes mesmo do início da competição.
Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Goleiros
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
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