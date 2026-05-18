A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 repercutiu fortemente na imprensa europeia nesta segunda-feira (18). O principal assunto foi a presença de Neymar entre os 26 escolhidos por Carlo Ancelotti, decisão tratada como surpresa e também alvo de polêmica em jornais da Espanha, França e Portugal.

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Na Espanha, o "Marca" destacou o fim da "incerteza" sobre a presença de Neymar no Mundial. O veículo ressaltou que a convocação do camisa 10 era a principal dúvida da lista anunciada por Ancelotti e classificou o Brasil como um dos favoritos ao título.

Marca destaca presença de Neymar na Copa do Mundo após convocação da Seleção (Foto: Reprodução)

O jornal ainda relembrou o trauma da derrota por 7 a 1 para a Alemanha em 2014 e afirmou que o treinador italiano terá um "exército de 26 guerreiros" em busca da sexta estrela. O diário espanhol também publicou declarações de Ancelotti sobre o processo de escolha dos convocados.

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— É uma lista feita depois de muitas avaliações durante todo o ano. Não será perfeita, mas terá o menor número de erros possível — afirmou o treinador.

Já o "Diario AS" definiu a convocação de Neymar como uma verdadeira "bomba mundial". O jornal destacou o retorno do atacante à Seleção após quase três anos afastado e apontou que o anúncio do nome do jogador gerou euforia no Museu do Amanhã, local da convocação.

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O "AS" ainda destacou a presença de Endrick em sua primeira Copa do Mundo, após a reta final de temporada no Lyon. Para o veículo, Neymar deve ter um papel mais secundário no elenco, enquanto nomes como Endrick, Raphinha e Vini Jr aparecem como protagonistas da nova geração brasileira.

Jornal AS trata presença de Neymar na Copa como "bomba mundial" (Foto: Reprodução)

Em Portugal, o "A Bola" também tratou Neymar como a grande surpresa da lista. O jornal lembrou que o atacante não atuava pela Seleção desde outubro de 2023 e destacou que este será, provavelmente, o último Mundial da carreira do camisa 10. A publicação ainda ressaltou a ausência de Thiago Silva, que ficou fora da convocação aos 41 anos.

Jornal A Bola destaca Neymar como 'surpresa' na convocação (Foto: Reprodução)

O periódico português reproduziu ainda a justificativa de Ancelotti para as escolhas.

— Não é a lista perfeita. A equipe perfeita não existe, mas pode ganhar o Mundial a equipe mais resiliente — disse o técnico.

Outro veículo português, o "Notícias ao Minuto", destacou que a convocação de Neymar "gerou polêmica". Segundo a publicação, parte do público presente no Museu do Amanhã reagiu com vaias ao anúncio do atacante, enquanto poucos apoiadores conseguiram se manifestar em meio ao barulho no local.

O portal também relembrou que Neymar disputará sua 4ª Copa do Mundo, após as participações em 2014, 2018 e 2022, mesmo convivendo com questionamentos sobre sua condição física e sequência recente pela Seleção.

Na França, o tradicional "L'Équipe" repercutiu a aposta de Ancelotti na experiência de Neymar e destacou o peso da decisão do treinador em sua primeira grande competição à frente do Brasil. O jornal francês classificou a convocação do camisa 10 como um dos temas centrais do Mundial antes mesmo do início da competição.

L'Équipe diz que será a última dança de Neymar (Foto: Reprodução)

Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

1 . Alisson (Liverpool) 2 . Ederson (Fenerbahçe) 3 . Weverton (Grêmio)

Defensores

1 . Marquinhos (Paris Saint-Germain) 2 . Gabriel Magalhães (Arsenal) 3 . Bremer (Juventus) 4 . Danilo (Flamengo) 5 . Ibañez (Al-Ahli) 6 . Wesley (Roma) 7 . Douglas Santos (Zenit) 8 . Alex Sandro (Flamengo) 9 . Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro ( Manchester United )

) Bruno Guimarães ( Newcastle )

) Fabinho ( Al-Ittihad )

) Danilo ( Botafogo )

) Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Raphinha ( Barcelona )

) Gabriel Martinelli ( Arsenal )

) Luiz Henrique ( Zenit )

) Vini Jr ( Real Madrid )

) Matheus Cunha ( Manchester United )

) Neymar ( Santos )

) Endrick ( Lyon )

) Igor Thiago ( Brentford )

) Rayan (Bournemouth)

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