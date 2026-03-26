Flamengo convida Vini Jr e Mbappé para jogo da Libertadores no Maracanã
Jogador francês mencionou o Rubro-Negro nos últimos dias
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O Flamengo fez um convite mais do que especial para Vini Jr. e Mbappé. Após o atacante francês comentar a possibilidade de jogar a Libertadores e citar o nome do brasileiro, o clube carioca convidou os jogadores do Real Madrid para assistirem à estreia do Rubro-Negro como mandante na Libertadores.
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Ingressos garantidos ✅
O próximo jogo da Liberta em casa é no dia 16/04.
Partiu Maraca, Vini Jr e Mbappé? 🏟️❤️🖤 - publicou o Flamengo, convidando Vini Jr e Mbappé.
Entenda o cenário envolvendo Flamengo, Vini Jr. e Mbappé
Na última quarta-feira, Kylian Mbappé, ao falar sobre o futebol brasileiro, foi questionado sobre a possibilidade de jogar a Libertadores. Em sua resposta, o craque francês comentou sobre a possibilidade de ir ao Maracanã para assistir a um jogo do Flamengo na companhia do amigo Vini Jr., jogador revelado pelo clube carioca.
— Quem sabe? Nunca sabemos o que vai acontecer. Vou perguntar a Vini se ele me deixa ir assistir a um jogo do Flamengo na Copa Libertadores — disse o craque, em entrevista à "GeTV".
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Primeiro jogo do Flamengo na Libertadores como mandante
O jogo citado pelo Flamengo é o confronto contra o Independiente Medellín, da Colômbia. A partida, às 21h30 (de Brasília), será válida pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores.
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