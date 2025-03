Promessa do Real Madrid e filho de craque brasileiro é convocado pela Espanha

Aos, 15 anos, o filho de Marcelo, Enzo Alves, foi convocado pela seleção da Espanha sub-17. O jovem é atleta do Real Madrid e nasceu em Madrid. Apesar de ter pais brasileiros, o atacante escolheu defender as cores do país onde nasceu. É a primeira vez que o Enzo vai atuar nesta categoria.

O jovem atleta disputará com a Espanha a segunda fase do Campeonato Europeu da categoria, que será disputado na Albânia, entre 19 de maio e 1 de junho. Anteriormente, Enzo jogava pela categoria sub-16. O jogador é uma das grandes promessas do futebol europeu e atua pela seleção espanhol desde os 13 anos de idade.

Apesar de ser filhos dos brasileiros, Marcelo Vieira - ex-Seleção, Fluminense e Real Madrid - e Clarice Alves, Enzo nasceu em Madrid. O jogador também passou boa parte da vida na cidade, quando seu pai ainda atuava na lateral do Real. Com isso, o jovem defende as cores da Espanha desde os 13 anos, além de ser destaque nas categorias de base do maior campeão do futebol europeu.

Destaque no Real Madrid

Ser filho de um dos maiores ídolos da história do clube está longe de definir o que Enzo representa para o Real Madrid. Na base do clube desde 2017, quando tinha oito anos, o atacante impressiona o futebolk europeu de casa, fazendo gols de "gente grande". Segundo o portal "Ogol", desde que estreeou pelos blancos, Enzo soma 105 gols entre 2017 e o fim da temporada 2022/2023, quando estava no sub-15. Foram 100 jogos no período. Na atual temporada, com 15 anos e já no sub-17, o atacante participou de 30 gols.