Filho de Marcelo é destaque na base do Real Madrid: ‘Geração de ouro’

Seguindo os passos do pai, Enzo Alves, filho de Marcelo, é destaque no Real Madrid. Com 15 anos, o brasileiro que defende a seleção espanhola sub-17 é um dos principais jogadores da geração de 2009 das categorias de base do Real - que foi campeão da Superliga Cadete, o Campeonato Espanhol desta categoria, com uma margem recorde. Foram 30 jogos, com 29 vitórias e um empate. A geração é a "melhor em muitos e muitos anos", como destaca a imprensa internacional.

Após o destaque de Enzo Alves nas categorias de base do Real Madrid, o filho de Marcelo foi convocado para defender a Espanha sub-17. Em março, o jovem centroavante fez um gol e deu uma assistência de letra no empate com a Áustria pelas eliminatórias da Eurocopa em sua estreia na categoria. Veja o que destaca o "As", da Espanha, sobre o brasileiro.

— Não é fácil conviver com a expectativa. Menos ainda quando ela vem de um pai lendário, como é o caso de Marcelo. Mas Enzo Alves (15 anos, completa 16 em 16 de setembro) está lidando com isso com muita naturalidade. A mesma naturalidade com que parte em direção ao gol adversário. Basta ver sua estreia pelo Juvenil A. Com o clássico contra o Atlético empatado, ele decidiu o dérbi com uma assistência de calcanhar para Liberto.

A qualidade do atacante é tanta que já rendeu comentários até de Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira que, na época, estava no Real Madrid:

— Todo o clube deposita muita esperança nele. Se tiver a qualidade do pai, bingo! — comentou Ancelotti sobre Enzo Alves.

A geração 2009 do Real Madrid

Time juvenil do Real Madrid, onde joga Enzo Alves, filho de Marcelo, fez campanha histórica (Foto: Reprodução / Real Madrid)

O Real Madrid da geração de Enzo Alvez, atacante filho de Marcelo, conquistou o Campeonato Espanhol da categoria com um aproveitamento quase perfeito. Em 30 partidas, foram 29 vitórias, um empate e nenhuma derrota, totalizando 88 pontos de 90 possíveis. O time fez 112 gols e sofreu apenas 11.

