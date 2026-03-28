Courtois, ídolo do Real Madrid, investe em empresa mirando público esportivo
Goleiro foca em empresas que aproximam fãs do comércio esportivo
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Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, realizou aporte financeiro na Stamp, plataforma de soluções de pagamentos integrados, por meio da Nxtplay, empresa de investimentos do atleta. A Stamp atua no mercado europeu conectando varejistas a consumidores internacionais.
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A plataforma continuará apostando em soluções como Tax Free, sistema que permite que turistas recebam de volta parte dos impostos em produtos comprados durante viagens.
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👔Courtois no mundo dos negócios
O goleiro destacou que estádios, lojas oficiais e marcas possuem forte valor emocional. Essas estruturas necessitam oferecer experiências de consumo compatíveis com essa conexão. Courtois afirmou que o futuro do setor está na qualidade da jornada oferecida ao público, não apenas nos produtos vendidos.
- Por meio da Nxtplay, investimos em empresas que estão reconstruindo a infraestrutura por trás do comércio esportivo, aliando ferramentas que conectam fãs ao redor do mundo. Por isso, tenho orgulho de apoiar a Stamp - disse a nota publicada por Courtois.
Em 2020, Courtois adquiriu participação no Dux Gaming, entrando no universo dos eSports. O jogador também realizou movimentações no mercado imobiliário, incluindo a venda de uma propriedade de alto padrão na região de Boadilla del Monte, na Espanha.
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