Courtois, ídolo do Real Madrid, investe em empresa mirando público esportivo

Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, realizou aporte financeiro na Stamp, plataforma de soluções de pagamentos integrados, por meio da Nxtplay, empresa de investimentos do atleta. A Stamp atua no mercado europeu conectando varejistas a consumidores internacionais.

continua após a publicidade

A plataforma continuará apostando em soluções como Tax Free, sistema que permite que turistas recebam de volta parte dos impostos em produtos comprados durante viagens.

📲 Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

➡️ FIFA vende todos os pacotes de patrocínio global para a Copa do Mundo

👔Courtois no mundo dos negócios

O goleiro destacou que estádios, lojas oficiais e marcas possuem forte valor emocional. Essas estruturas necessitam oferecer experiências de consumo compatíveis com essa conexão. Courtois afirmou que o futuro do setor está na qualidade da jornada oferecida ao público, não apenas nos produtos vendidos.

continua após a publicidade

- Por meio da Nxtplay, investimos em empresas que estão reconstruindo a infraestrutura por trás do comércio esportivo, aliando ferramentas que conectam fãs ao redor do mundo. Por isso, tenho orgulho de apoiar a Stamp - disse a nota publicada por Courtois.

Thibaut Courtois está se introduzindo no mundo corporativo como um investidor (Foto: Reprodução/Instagram)

Em 2020, Courtois adquiriu participação no Dux Gaming, entrando no universo dos eSports. O jogador também realizou movimentações no mercado imobiliário, incluindo a venda de uma propriedade de alto padrão na região de Boadilla del Monte, na Espanha.