Europeus reagem a gol de filho de ex-Fluminense: ‘Cristiano Ronaldo’

Na última terça-feira (14), em partida válida pelas Eliminatórias para a Eurocopa Sub-17, entre Dinamarca e Espanha, o atacante Enzo Vieira Alves, filho do ex-lateral Marcelo — com passagens por Fluminense e Real Madrid —, marcou um dos gols da vitória espanhola por 4 a 0. O diário espanhol As destacou o gol do jovem hispano-brasileiro como um “golaço à la Cristiano [Ronaldo]”, em referência ao estilo do astro português.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Enzo Alves, filho de Marcelo ex-Fluminense, é o capitão da seleção espanhola sub-17 (Foto: Reprodução)

Cristiano Ronaldo se aproxima dos 1000 gols

Com o gol marcado na terça-feira (14), aos 40 anos, na vitória de Portugal sobre a Hungria, Cristiano Ronaldo alcançou 41 gols nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e tornou-se o maior artilheiro da história do torneio qualificatório de seleções. Agora, o camisa 7 soma 948 gols oficiais na carreira. A expectativa cresce em torno da possibilidade de o atacante atingir a histórica marca de 1000 gols durante o Mundial de 2026, caso mantenha o ritmo atual de desempenho e participação.

continua após a publicidade

Recorde nas Eliminatórias

Cristiano Ronaldo superou Carlos Ruiz, da Guatemala, que até então liderava de forma isolada a artilharia histórica da competição. Considerado o maior jogador da história de seu país, ele marcou 39 gols em 47 partidas pelas Eliminatórias da Concacaf, mas, apesar da marca expressiva, nunca disputou uma Copa. O astro, por sua vez, busca participar do torneio mais importante do futebol pela sexta vez, o que estabeleceria um novo recorde — já representou Portugal nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Há um mês, Cristiano ultrapassou o rival Lionel Messi na artilharia das Eliminatórias ao marcar dois gols na vitória sobre a Armênia. O argentino havia atingido a marca de 36 gols ao vencer a Venezuela, naquela que foi sua última partida oficial com a camisa da Albiceleste em solo argentino.

continua após a publicidade

Considerado um dos principais concorrentes de Ronaldo na busca ao recorde, Messi não deve mais disputar partidas pelas qualificatórias. A lista de maiores artilheiros da história do torneio também inclui Ali Daei, do Irã, com 35 gols, atualmente dedicado à carreira de treinador após se aposentar dos gramados, e Robert Lewandowski, da Polônia, que segue ativo com 33 gols e ainda disputa a liderança com os dois astros.

Cristiano Ronaldo marcou dois gols no empate de Portugal contra a Hungria (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

1000 gols na Copa?

Com 948 gols oficiais na carreira em 1291 partidas, cresce a expectativa dos torcedores em torno da possibilidade de Cristiano atingir os 1000 gols. A ansiedade aumenta diante da proximidade da Copa do Mundo de 2026, com Portugal próximo da classificação e contando com uma geração considerada uma das mais fortes dos últimos anos.

Faltam 52 gols. Em um cenário otimista sem lesões e com poucas folgas, o atacante pode disputar até 50 partidas na temporada 2025/26, principalmente pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, clube que defende desde 2023, além dos compromissos pela seleção de Portugal, incluindo as últimas rodadas das Eliminatórias em 2025 e amistosos previstos em 2026.

Considerando a média atual de gols de Ronaldo, que é de 0,73 por partida ao longo de sua carreira em clubes e pela seleção, estima-se que o astro marcaria aproximadamente 37 gols até a principal competição do futebol mundial, o que indicaria que ele não atingiria a marca necessária. Contudo, em virtude da determinação de um jogador com a trajetória de Cristiano, é apenas uma questão de tempo para que ele faça história.

Ao projetar a temporada 2026/27, o atleta teria "apenas" 15 gols a serem marcados para alcançar o feito inédito. Ainda com base na média de 0,73 gols por jogo, é possível estimar que o gol 1000 poderia ocorrer no primeiro semestre de 2027.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.