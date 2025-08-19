Jornal espanhol aponta filho de Marcelo como líder da seleção espanhola; veja
Enzo Alves nasceu em 16 de setembro de 2009
A seleção sub-17 da Espanha divulgou, nesta terça-feira (19), sua primeira convocação sob o comando do novo técnico, Sergio García. Entre os principais nomes da lista está Enzo Alves, atacante das categorias de base do Real Madrid e filho do ex-lateral-esquerdo Marcelo, considerado um dos maiores nomes da história da posição. Nesse sentido, o jornal espanhol "As" destacou o jovem como um dos pilares da equipe.
Para esta convocação, García terá à disposição todos os jogadores nascidos a partir de 1º de janeiro de 2009. O Barcelona lidera a lista de clubes com mais atletas convocados, somando sete nomes. Atlético de Madrid e Real Madrid aparecem na sequência, com cinco jogadores cada. Veja a lista completa abaixo:
- Barcelona (7 jogadores):
Raúl Expósito, Roberto Tomás, Mayans, Mba, Zuk, Pesquer, Ebrima.
- Atlético de Madrid (5 jogadores):
Abdou Kemo, Piqueras, Ian Jonathan, Rubén Gómez, Trujillano.
- Real Madrid (5 jogadores):
Guille Ponce, Mateo Garrido, Capatana, Enzo Alves, Bryan Bugarín.
- Valência (2 jogadores):
Hugo Giner, Iker Herrera.
- Sevilha (2 jogadores):
Mario Diaz, Rene Rodriguez.
- Espanyol (2 jogadores):
Valeiro, Samba Wade.
- Girona (1 jogador):
Holmes Júnior.
- Osasuna (1 jogador):
Mikel Bermejo.
- Manchester United (1 jogador):
Darlington Chichoro.
Veja a repercussão do jornal "As" sobre Enzo, filho do Marcelo 📰
Tradução: Enzo Alves, líder da nova Rojita de Sergio García (título). O atacante das categorias de base do Real Madrid está na primeira convocação do novo elenco sub-17. O filho de Marcelo já estreou nesta categoria na temporada passada (subtítulo).
— A estrela do elenco é Enzo Alves, atacante das categorias de base do Real Madrid que estreou na categoria na temporada passada, um ano mais novo do que sua idade.
