menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jornal espanhol aponta filho de Marcelo como líder da seleção espanhola; veja

Enzo Alves nasceu em 16 de setembro de 2009

Enzo Alves, filho de Marcelo de 15 anos, atua como atacante nas categorias de base do Real Madrid (Foto: Reprodução / Instagram)
imagem cameraEnzo Alves em ação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 19/08/2025
14:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

A seleção sub-17 da Espanha divulgou, nesta terça-feira (19), sua primeira convocação sob o comando do novo técnico, Sergio García. Entre os principais nomes da lista está Enzo Alves, atacante das categorias de base do Real Madrid e filho do ex-lateral-esquerdo Marcelo, considerado um dos maiores nomes da história da posição. Nesse sentido, o jornal espanhol "As" destacou o jovem como um dos pilares da equipe.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Para esta convocação, García terá à disposição todos os jogadores nascidos a partir de 1º de janeiro de 2009. O Barcelona lidera a lista de clubes com mais atletas convocados, somando sete nomes. Atlético de Madrid e Real Madrid aparecem na sequência, com cinco jogadores cada. Veja a lista completa abaixo:

continua após a publicidade
  1. Barcelona (7 jogadores):
    Raúl Expósito, Roberto Tomás, Mayans, Mba, Zuk, Pesquer, Ebrima.
  2. Atlético de Madrid (5 jogadores):
    Abdou Kemo, Piqueras, Ian Jonathan, Rubén Gómez, Trujillano.
  3. Real Madrid (5 jogadores):
    Guille Ponce, Mateo Garrido, Capatana, Enzo Alves, Bryan Bugarín.
  4. Valência (2 jogadores):
    Hugo Giner, Iker Herrera.
  5. Sevilha (2 jogadores):
    Mario Diaz, Rene Rodriguez.
  6. Espanyol (2 jogadores):
    Valeiro, Samba Wade.
  7. Girona (1 jogador):
    Holmes Júnior.
  8. Osasuna (1 jogador):
    Mikel Bermejo.
  9. Manchester United (1 jogador):
    Darlington Chichoro.

Veja a repercussão do jornal "As" sobre Enzo, filho do Marcelo 📰

Jornal "As" sobre Enzo Alves e a seleção sub-17 da Espanha (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Enzo Alves, líder da nova Rojita de Sergio García (título). O atacante das categorias de base do Real Madrid está na primeira convocação do novo elenco sub-17. O filho de Marcelo já estreou nesta categoria na temporada passada (subtítulo).

— A estrela do elenco é Enzo Alves, atacante das categorias de base do Real Madrid que estreou na categoria na temporada passada, um ano mais novo do que sua idade.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

enzo-alves-espanha
Enzo Alves, da seleção da Espanha (Foto: Reprodução/Instagram)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias