A seleção sub-17 da Espanha divulgou, nesta terça-feira (19), sua primeira convocação sob o comando do novo técnico, Sergio García. Entre os principais nomes da lista está Enzo Alves, atacante das categorias de base do Real Madrid e filho do ex-lateral-esquerdo Marcelo, considerado um dos maiores nomes da história da posição. Nesse sentido, o jornal espanhol "As" destacou o jovem como um dos pilares da equipe.

Para esta convocação, García terá à disposição todos os jogadores nascidos a partir de 1º de janeiro de 2009. O Barcelona lidera a lista de clubes com mais atletas convocados, somando sete nomes. Atlético de Madrid e Real Madrid aparecem na sequência, com cinco jogadores cada. Veja a lista completa abaixo:

Barcelona (7 jogadores):

Raúl Expósito, Roberto Tomás, Mayans, Mba, Zuk, Pesquer, Ebrima. Atlético de Madrid (5 jogadores):

Abdou Kemo, Piqueras, Ian Jonathan, Rubén Gómez, Trujillano. Real Madrid (5 jogadores):

Guille Ponce, Mateo Garrido, Capatana, Enzo Alves, Bryan Bugarín. Valência (2 jogadores):

Hugo Giner, Iker Herrera. Sevilha (2 jogadores):

Mario Diaz, Rene Rodriguez. Espanyol (2 jogadores):

Valeiro, Samba Wade. Girona (1 jogador):

Holmes Júnior. Osasuna (1 jogador):

Mikel Bermejo. Manchester United (1 jogador):

Darlington Chichoro.

Veja a repercussão do jornal "As" sobre Enzo, filho do Marcelo 📰

Jornal "As" sobre Enzo Alves e a seleção sub-17 da Espanha (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Enzo Alves, líder da nova Rojita de Sergio García (título). O atacante das categorias de base do Real Madrid está na primeira convocação do novo elenco sub-17. O filho de Marcelo já estreou nesta categoria na temporada passada (subtítulo).

— A estrela do elenco é Enzo Alves, atacante das categorias de base do Real Madrid que estreou na categoria na temporada passada, um ano mais novo do que sua idade.

