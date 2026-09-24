Sérvia x Grécia: onde assistir, horário e escalações

Sérvia e Grécia se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, pela primeira rodada do Grupo A2 da Liga das Nações. As duas seleções ficaram fora da Copa do Mundo de 2026 e iniciam um novo ciclo em busca de uma vaga no próximo Mundial. O confronto terá transmissão da ESPN e do Disney+. Clique para assistir à Disney+!

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Ficha do jogo SÉR GRE Campeonato UEFA Nations League 2026/2027 Data e Hora 24/09/2026, 15:45 Local Stadion Rajko Mitić - Beograd Árbitro Onde assistir Não definido

Como chegam as equipes

Após não se classificar para a Copa do Mundo de 2026, a Sérvia volta a disputar uma partida oficial de competição depois de dez meses. A seleção ficou fora de um Mundial após duas participações consecutivas e inicia um novo ciclo com a missão de voltar ao principal torneio de seleções.

Para a estreia na Liga das Nações, os sérvios terão o retorno de Dusan Tadic, que havia se aposentado da seleção após a Euro 2024. Aos 37 anos, o meia foi novamente convocado. Por outro lado, Dusan Vlahovic, Nikola Milenkovic, Predrag Rajkovic e Aleksandar Mitrovic estão lesionados e desfalcam a equipe.

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A Grécia também não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026 e volta a disputar uma partida oficial após dez meses. A seleção inicia um novo ciclo com expectativa de voltar a disputar o Mundial.

Entre os destaques estão Tsimikas, Mavropanos, Kostoulas e Tzolis, que atuam no futebol inglês e aparecem como apostas da equipe. Tasos Bakasetas, ex-capitão da seleção, ficou fora da convocação para esta Data Fifa.

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Confira as informações de Sérvia x Grécia

✅ FICHA TÉCNICA

SÉRVIA 🆚 GRÉCIA

🏆 UEFA Nations League – Grupo A2 – 1ª rodada

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de setembro de 2026, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Rajko Mitic, em Belgrado (SER)

📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

🔴⚪ SÉRVIA (Técnico: Veljko Paunovic)

Vanja Milinković-Savić; Nedeljković, Eraković, Pavlović e Šukačev; Saša Lukić e Lazar Samardžić; Andrija Živković, Sergej Milinković-Savić e Kostić; Luka Jović.

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🔵⚪ GRÉCIA (Técnico: Ivan Jovanović)

Vlachodimos; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis e Tsimikas; Zafeiris, Kourbelis e Karetsas; Tzolis, Charalampos Kostoulas e Pavlidis.

Onde assistir ao vivo a partida entre Sérvia e Grécia pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

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