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Jogadores de Atlético e Cruzeiro participam de derrota do Equador: veja as atuações

Alan Franco, Preciado e Alan Minda do Galo, e Arroyo da Raposa atuaram pela seleção

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
24/09/2026 12:23
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Equador em amistoso (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
Equador em amistoso (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
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O Equador entrou em campo nesta quinta-feira (24) e sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para a Coreia do Sul, em amistoso. A partida contou com o trio do Atlético, formado por Alan Franco, Preciado e Alan Minda, além do atacante do Cruzeiro, Keny Arroyo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Equador entrou em campo nesta quinta-feira (24) e sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para a Coreia do Sul, em amistoso. A partida contou com o trio do Atlético, formado por Alan Franco, Preciado e Alan Minda, além do atacante do Cruzeiro, Keny Arroyo.

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A seleção equatoriana contava com a estreia do técnico Marcelo Gallardo. O vitorioso treinador argentino, porém, não teve o início esperado e viu sua equipe ser surpreendida pelos asiáticos, que tiveram como destaque o craque Heung-Min Son.

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Na formação titular, Alan Franco, Preciado e Keny Arroyo começaram a partida. Franco e Preciado permaneceram em campo durante os 90 minutos, enquanto Arroyo foi substituído aos 21 minutos do segundo tempo. Alan Minda entrou aos 29 minutos da etapa final.

Nenhum dos jogadores dos clubes mineiros teve atuação de destaque na partida. Arroyo e Preciado receberam cartão amarelo durante o confronto.

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Próximos jogos do Equador

O Equador ainda disputará mais dois amistosos nesta Super Data Fifa. No próximo dia 1º, os equatorianos enfrentarão o Japão, em Yokohama. Já no dia 5 de outubro, o adversário será Panamá ou Nova Zelândia, em Tóquio.

Após os amistosos, os jogadores retornarão aos seus clubes. O trio do Atlético ficará fora da partida atrasada contra o Bragantino, marcada para o dia 3 de outubro, na Arena MRV.

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convocados atlético equador (Foto: Pedro Souza / Atlético)
convocados atlético equador (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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