Que horas é o jogo do Brasil? Veja horário e onde assistir
Veja todas as informações do duelo da Seleção Brasileira
Brasil e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, em amistoso internacional. O confronto será o primeiro compromisso da Seleção Brasileira depois da Copa do Mundo de 2026 e terá transmissão da TV Globo, do sportv e da ge TV, no YouTube.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
O duelo abre uma sequência de três partidas do Brasil nesta Data Fifa. Depois de enfrentar a Austrália novamente no dia 29, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara a Índia em 3 de outubro. O período marca o início de um novo ciclo da Seleção, com o técnico italiano utilizando os amistosos para observar jogadores e ampliar as alternativas do elenco.
Que horas é o jogo do Brasil?
A bola rola às 7h da manhã, no horário de Brasília, nesta sexta-feira. A partida será disputada no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália.
A transmissão na televisão aberta será feita pela TV Globo, enquanto o sportv exibirá o confronto na TV fechada. A ge TV também transmite a partida pelo YouTube.
O sportv inicia a cobertura antes do apito inicial. O programa Aquecimento sportv começa às 6h25, com apresentação de Luiz Carlos Jr. e análises de Eric Faria e Ricardinho. Na TV Globo, a narração será de Luis Roberto, com comentários de Caio Ribeiro e Denilson.
Primeiro jogo após a Copa do Mundo
O amistoso contra a Austrália será a primeira partida da Seleção Brasileira após a participação na Copa do Mundo de 2026. Para esta Data Fifa, Ancelotti convocou 26 jogadores e promoveu mudanças em relação ao grupo que disputou o Mundial.
Apenas nove atletas que estiveram na Copa foram chamados novamente. Entre os nomes experientes que ficaram fora da convocação estão Alisson, Casemiro e Fabinho.
A Austrália também utiliza o período para promover mudanças. Sob o comando de Tony Popovic, a equipe se prepara para a Copa da Ásia de 2027 e terá sete jogadores ainda sem estreia pela seleção entre os convocados. O goleiro e capitão Matthew Ryan também não estará disponível.
Austrália x Brasil
📅 Data: sexta-feira, 25 de setembro de 2026
⏰ Horário: 7h (de Brasília)
📍 Local: Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Austrália
🏆 Competição: amistoso internacional
📺 Onde assistir: TV Globo, sportv e ge TV (YouTube)
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Filipe Melo é sincero sobre trabalho de Ancelotti na Seleção: 'Sem dúvida'Há 1 minuto
Fora de Campo
Fala de Ancelotti sobre limite de estrangeiros no futebol brasileiro viralizaHá 19 minutos
Fora de Campo
Talento de Neymar? Caio Ribeiro analisa Estêvão ao falar da Seleção BrasileiraHá 57 minutos
Palmeiras
Escalação da Seleção: Palmeiras soma quatro crias em novo ciclo de AncelottiHá 1 hora
Corinthians
Corinthians terá dois jogadores como titulares da Seleção contra a AustráliaHá 2 horas
Seleção Brasileira
Por que Matheuzinho e Vitor Reis serão titulares da SeleçãoHá 7 horas
Mais LANCE!