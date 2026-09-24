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Que horas é o jogo do Brasil? Veja horário e onde assistir

Veja todas as informações do duelo da Seleção Brasileira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 14:10
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O técnico Carlo Ancelotti em treino da Seleção Brasileira em Brisbane
O técnico Carlo Ancelotti em treino da Seleção Brasileira em Brisbane (Foto: Divulgação/CBF)

Brasil e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, em amistoso internacional. O confronto será o primeiro compromisso da Seleção Brasileira depois da Copa do Mundo de 2026 e terá transmissão da TV Globo, do sportv e da ge TV, no YouTube.

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O duelo abre uma sequência de três partidas do Brasil nesta Data Fifa. Depois de enfrentar a Austrália novamente no dia 29, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara a Índia em 3 de outubro. O período marca o início de um novo ciclo da Seleção, com o técnico italiano utilizando os amistosos para observar jogadores e ampliar as alternativas do elenco.

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Que horas é o jogo do Brasil?

A bola rola às 7h da manhã, no horário de Brasília, nesta sexta-feira. A partida será disputada no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália.

A transmissão na televisão aberta será feita pela TV Globo, enquanto o sportv exibirá o confronto na TV fechada. A ge TV também transmite a partida pelo YouTube.

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O sportv inicia a cobertura antes do apito inicial. O programa Aquecimento sportv começa às 6h25, com apresentação de Luiz Carlos Jr. e análises de Eric Faria e Ricardinho. Na TV Globo, a narração será de Luis Roberto, com comentários de Caio Ribeiro e Denilson.

Primeiro jogo após a Copa do Mundo

O amistoso contra a Austrália será a primeira partida da Seleção Brasileira após a participação na Copa do Mundo de 2026. Para esta Data Fifa, Ancelotti convocou 26 jogadores e promoveu mudanças em relação ao grupo que disputou o Mundial.

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Apenas nove atletas que estiveram na Copa foram chamados novamente. Entre os nomes experientes que ficaram fora da convocação estão Alisson, Casemiro e Fabinho.

A Austrália também utiliza o período para promover mudanças. Sob o comando de Tony Popovic, a equipe se prepara para a Copa da Ásia de 2027 e terá sete jogadores ainda sem estreia pela seleção entre os convocados. O goleiro e capitão Matthew Ryan também não estará disponível.

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Austrália x Brasil

📅 Data: sexta-feira, 25 de setembro de 2026
Horário: 7h (de Brasília)
📍 Local: Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Austrália
🏆 Competição: amistoso internacional
📺 Onde assistir: TV Globo, sportv e ge TV (YouTube)

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