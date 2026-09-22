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Champions League terá nova cerveja oficial a partir de 2027

Acordo milionário marca mudança para Stella Artois após mais de três décadas de parceria

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 15:07
Atualizado há 20 minutos
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Troféu da Champions League no palco da final entre PSG x Arsenal
Troféu da Champions League no palco da final entre PSG x Arsenal (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Stella Artois será a nova cerveja oficial da Uefa Champions League a partir de 2027, em uma mudança que foi confirmada pelo Lance!. A marca da AB InBev substituirá a Heineken e também estará presente na Europa League e na Conference League. O acordo terá duração de seis anos, até 2033.

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A mudança representa o fim de uma das parcerias mais duradouras da história da competição. A relação da Heineken com a Champions começou em 1994, ainda com a marca Amstel, e passou a ser vinculada à Heineken em 2005. O atual contrato será encerrado em agosto de 2027.

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Embora os valores do novo acordo não tenham sido divulgados oficialmente, a negociação é estimada em cerca de 200 milhões de euros por ano, aproximadamente R$ 1,2 bilhão. O contrato de seis anos, portanto, pode chegar a cerca de 1,2 bilhão de euros, ou quase R$ 7,2 bilhões, no período. A estimativa representa um aumento de cerca de 70% em relação ao acordo anterior, avaliado em aproximadamente 120 milhões de euros anuais.

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Stella Artois amplia presença no esporte

A chegada à principal competição de clubes da Europa faz parte de uma estratégia mais ampla da AB InBev no esporte. A empresa já possui acordos com grandes eventos e competições internacionais, enquanto a Stella Artois tem ampliado sua presença especialmente no tênis.

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A marca é parceira de torneios como Wimbledon e Roland Garros, além de estar ligada ao ATP Tour. No Brasil, a Stella também mantém relação com nomes importantes da modalidade, como Gustavo Kuerten, o Guga, e Fernando Meligeni.

Com a mudança, a marca passa a ocupar um espaço que pertenceu à Heineken por mais de três décadas e terá exposição nas três principais competições masculinas de clubes organizadas pela Uefa.

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Guga Kuerten e Fernando Meligeni em ação comercial durante a Copa Davis (Foto: Stella Artois/Divulgação)
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