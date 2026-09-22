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Yaya destaca desafio do PSG contra o Real Madrid na estreia da Champions

Brasileira do PSG celebra nova participação na competição europeia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 13:42
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Yaya PSG
Yaya em treino pelo PSG (Foto: Divulgação)

A estreia na Champions League Feminina coloca o PSG diante do Real Madrid nesta terça-feira (22), em um confronto que já começa cercado de expectativa. Antes da partida, a brasileira Yaya, do clube francês, destacou a importância de disputar novamente a principal competição europeia e afirmou que espera um duelo complicado fora de casa.

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— Bastante feliz com a possibilidade de disputar mais uma Champions, é um grande campeonato, que brilha os olhos de todos os atletas, então fico muito feliz e grata por poder viver isso mais uma vez. As expectativas tão bem altas pra mais essa competição, estamos tendo um bom começo de temporada e trabalhamos bastante pra estarmos preparadas pra esse momento.

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A jogadora também ressaltou o nível do adversário e reconheceu as dificuldades que o PSG terá na estreia. O duelo será disputado na casa do Real Madrid, aumentando o desafio para a equipe francesa na abertura da campanha.

— Com certeza vai ser um jogo muito difícil, sabemos da qualidade da equipe delas, vamos jogar fora de casa, então o desafio vai ser bem grande pra essa estreia. Mas tenho certeza que vamos dar nosso melhor e que vai ser um grande jogo!

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A brasileira chega à nova edição da Champions League Feminina valorizando a oportunidade de voltar a disputar a competição. Segundo Yaya, o PSG vem de um bom início de temporada e realizou uma preparação voltada para o momento.

➡️Seleção Feminina: Arthur Elias anuncia convocadas nesta terça-feira; veja o que esperar

Convocação da Seleção Brasileira Feminina

Além da estreia na Champions, Yaya vive também a expectativa pela próxima convocação da Seleção Brasileira Feminina. O técnico Arthur Elias anuncia nesta terça-feira (22), às 15h (de Brasília), a lista de jogadoras chamadas para a próxima Data Fifa, em outubro.

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A convocação acontece na reta final da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. A Seleção terá compromissos diante da Argentina nos dias 10 e 13.

Yaya PSG
Yaya em treino pelo PSG (Foto: Divulgação)

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