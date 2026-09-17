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Palmeiras passa por susto desnecessário, mas mantém vivo sonho da tríplice coroa

Com vantagem de dois gols na eliminatória, Alviverde viu o placar ruir nos acréscimos do segundo tempo e teve Carlos Miguel como herói na disputa por pênaltis

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
17/09/2026 08:17
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Jogadores do Palmeiras comemorando abraçados
Carlos Miguel comemora classificação do Palmeiras (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

O que parecia uma classificação tranquila do Palmeiras à semifinal da Libertadores se transformou em um pesadelo nos acréscimos do segundo tempo contra a LDU. Até os 44 minutos da etapa final, a equipe mantinha dois gols de vantagem sobre o rival, que dava sinais claros de desistência. Em três minutos, Estrada marcou duas vezes, em falhas do sistema defensivo, reabriu a disputa e incendiou o estádio em Quito, que havia perdido a empolgação após o gol de Vitor Roque.

+ Auxiliar de Abel fala sobre pênaltis após classificação do Palmeiras: 'Acabou a maldição'

A atmosfera mudou de lado, com a vaga à próxima fase sob risco. No banco de reservas, o Palmeiras havia perdido novamente Abel Ferreira, expulso, e ficou sem seu principal líder no momento de maior tensão da atual edição da competição. Carlos Miguel, no entanto, assumiu o papel de protagonista em sua grande noite desde que passou a vestir a camisa alviverde.

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Foram duas cobranças de pênalti defendidas, incluindo a que selou o fim da disputa no Equador, na vitória por 4 a 3. Contratado para assumir o posto de Weverton como titular, Carlos Miguel viveu momentos de oscilação após a pausa para a Copa do Mundo, mas, na última noite, fez valer a aposta do Palmeiras ao tirá-lo da Inglaterra na negociação mais cara envolvendo um jogador da posição na história do clube.

A comissão técnica atribuiu a virada da LDU nos minutos finais das quartas ao desgaste físico do Palmeiras, e não a um relaxamento provocado pela vantagem no placar. Antes da partida, um levantamento realizado pelo Lance! apontava que o clube tinha cinco dos dez jogadores de linha com maior minutagem entre os times da elite do futebol brasileiro na temporada.

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- Foi desgaste, não foi relaxamento. Os torcedores deles já estavam desacreditados - apontou Castanheira, auxiliar de Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

Jogadores de linha de clubes da Série A do Brasileirão com maior minutagem em 2026

1° - Marlon Freitas (Palmeiras): 4.125
2° - Fabrício Bruno (Cruzeiro): 4.013
3° - Murilo (Palmeiras): 3.908
4° - Matheus Pereira (Cruzeiro): 3.893
5° - Robert Renan (Vasco da Gama): 3.791
6° - Gustavo Gómez (Palmeiras): 3.781
7° - Gustavo Henrique (Corinthians): 3.762
8° - Flaco López (Palmeiras): 3.717
9° - Renan Lodi (Atlético Mineiro): 3.701
10° - Andreas Pereira (Palmeiras): 3.617

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*Dados contabilizados até 15 de setembro.

Entre altos e baixos, atuações de destaque e falhas, o Palmeiras voltou a eliminar a LDU e alcançou a semifinal da Libertadores pela 13ª vez em sua história, marca que o coloca como o clube brasileiro com mais participações nessa fase da competição.

A "maldição" dos pênaltis deu lugar à classificação, e a equipe segue viva na disputa pelos três principais títulos do calendário nacional: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. A confirmação da vaga ocorreu justamente na noite em que dois dos principais rivais foram eliminados de maneira dramática.

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Abel Ferreira xingando em jogo do Palmeiras na LIbertadores
Abel Ferreira foi expulso durante classificação do Palmeiras sobre a LDU, fora de casa, à semifinal da Libertadores (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

O caminho rumo ao tetracampeonato da Libertadores tem sido tortuoso até aqui. O Palmeiras terminou a primeira fase em segundo lugar e conquistou duas classificações como visitante, mostrando resiliência ao longo da campanha. O próximo desafio será contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal, sem Abel Ferreira. O técnico voltou a se envolver em uma discussão à beira do gramado, foi expulso e cumprirá suspensão na partida. Condição que também enfrenta no Brasileirão.

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