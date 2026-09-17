Abel volta a ser suspenso e perderá jogos do Palmeiras pelo Brasileirão e Libertadores
Treinador perderá ida da semifinal contra o Fluminense e próximos dois jogos do campeonato nacional
Abel Ferreira recebeu cartão vermelho no segundo tempo da classificação do Palmeiras sobre a LDU, pelas quartas de final da Libertadores, e cumprirá suspensão automática no jogo de ida da semifinal, contra o Fluminense, no Maracanã. Esta foi a primeira expulsão do treinador no torneio continental.
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Na metade do segundo tempo, o treinador reclamou de forma acintosa da não marcação de uma falta. O árbitro Wilmar Roldán se dirigiu à área técnica e mostrou o cartão vermelho a Abel Ferreira, que não acompanhou a disputa por pênaltis em Quito, responsável por garantir a vaga do Palmeiras.
Além de perder o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, o técnico cumpre suspensão no Campeonato Brasileiro por chutar um equipamento de áudio durante o empate sem gols com o Mirassol. Abel já ficou fora do clássico contra o São Paulo, no último fim de semana, e também não poderá comandar a equipe nos duelos com Grêmio e Bahia. Ao todo, são quatro expulsões apenas nesta temporada, em três competições diferentes.
O retorno do treinador está previsto para depois da Data Fifa de outubro, quando o Palmeiras recebe o Corinthians, no dia 11, no Allianz Parque.
Abel chega a 15 expulsões no Palmeiras; veja lista
- Copa do Brasil (2020) - Ceará
- Supercopa (2021) - Flamengo
- Brasileirão (2021) - Atlético-MG
- Recopa Sul-Americana (2022) - Athletico
- Brasileirão (2022) - Santos
- Brasileirão (2023) - Cuiabá
- Supercopa (2023) - Flamengo
- Copa do Brasil (2023) - Fortaleza
- Copa do Brasil (2024) - Flamengo
- Paulistão (2025) - Corinthians
- Brasileirão (2025) - São Paulo
- Paulistão (2026) - Corinthians
- Brasileirão (2026) - São Paulo
- Brasileirão (2026) - Fluminense
- Libertadores (2026) - LDU
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