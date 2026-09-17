Abel Ferreira recebeu cartão vermelho no segundo tempo da classificação do Palmeiras sobre a LDU, pelas quartas de final da Libertadores, e cumprirá suspensão automática no jogo de ida da semifinal, contra o Fluminense, no Maracanã. Esta foi a primeira expulsão do treinador no torneio continental.

+ Palmeiras passa por susto desnecessário na Libertadores, mas mantém vivo sonho da tríplice coroa

Na metade do segundo tempo, o treinador reclamou de forma acintosa da não marcação de uma falta. O árbitro Wilmar Roldán se dirigiu à área técnica e mostrou o cartão vermelho a Abel Ferreira, que não acompanhou a disputa por pênaltis em Quito, responsável por garantir a vaga do Palmeiras.

continua após a publicidade

Além de perder o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, o técnico cumpre suspensão no Campeonato Brasileiro por chutar um equipamento de áudio durante o empate sem gols com o Mirassol. Abel já ficou fora do clássico contra o São Paulo, no último fim de semana, e também não poderá comandar a equipe nos duelos com Grêmio e Bahia. Ao todo, são quatro expulsões apenas nesta temporada, em três competições diferentes.

O retorno do treinador está previsto para depois da Data Fifa de outubro, quando o Palmeiras recebe o Corinthians, no dia 11, no Allianz Parque.

continua após a publicidade

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)<br>

Abel chega a 15 expulsões no Palmeiras; veja lista

Copa do Brasil (2020) - Ceará

Supercopa (2021) - Flamengo

Brasileirão (2021) - Atlético-MG

Recopa Sul-Americana (2022) - Athletico

Brasileirão (2022) - Santos

Brasileirão (2023) - Cuiabá

Supercopa (2023) - Flamengo

Copa do Brasil (2023) - Fortaleza

Copa do Brasil (2024) - Flamengo

Paulistão (2025) - Corinthians

Brasileirão (2025) - São Paulo

Paulistão (2026) - Corinthians

Brasileirão (2026) - São Paulo

Brasileirão (2026) - Fluminense

Libertadores (2026) - LDU

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.