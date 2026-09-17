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Abel volta a ser suspenso e perderá jogos do Palmeiras pelo Brasileirão e Libertadores

Treinador perderá ida da semifinal contra o Fluminense e próximos dois jogos do campeonato nacional

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
17/09/2026 11:47
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Abel Ferreira xingando em jogo do Palmeiras na LIbertadores
Abel Ferreira foi expulso durante classificação do Palmeiras (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

Abel Ferreira recebeu cartão vermelho no segundo tempo da classificação do Palmeiras sobre a LDU, pelas quartas de final da Libertadores, e cumprirá suspensão automática no jogo de ida da semifinal, contra o Fluminense, no Maracanã. Esta foi a primeira expulsão do treinador no torneio continental.

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Na metade do segundo tempo, o treinador reclamou de forma acintosa da não marcação de uma falta. O árbitro Wilmar Roldán se dirigiu à área técnica e mostrou o cartão vermelho a Abel Ferreira, que não acompanhou a disputa por pênaltis em Quito, responsável por garantir a vaga do Palmeiras.

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Além de perder o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, o técnico cumpre suspensão no Campeonato Brasileiro por chutar um equipamento de áudio durante o empate sem gols com o Mirassol. Abel já ficou fora do clássico contra o São Paulo, no último fim de semana, e também não poderá comandar a equipe nos duelos com Grêmio e Bahia. Ao todo, são quatro expulsões apenas nesta temporada, em três competições diferentes.

O retorno do treinador está previsto para depois da Data Fifa de outubro, quando o Palmeiras recebe o Corinthians, no dia 11, no Allianz Parque.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, orienta o time na vitória sobre o Flamengo
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)<br>

Abel chega a 15 expulsões no Palmeiras; veja lista

  • Copa do Brasil (2020) - Ceará
  • Supercopa (2021) - Flamengo
  • Brasileirão (2021) - Atlético-MG
  • Recopa Sul-Americana (2022) - Athletico
  • Brasileirão (2022) - Santos
  • Brasileirão (2023) - Cuiabá
  • Supercopa (2023) - Flamengo
  • Copa do Brasil (2023) - Fortaleza
  • Copa do Brasil (2024) - Flamengo
  • Paulistão (2025) - Corinthians
  • Brasileirão (2025) - São Paulo
  • Paulistão (2026) - Corinthians
  • Brasileirão (2026) - São Paulo
  • Brasileirão (2026) - Fluminense
  • Libertadores (2026) - LDU

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O jogador Alexander Barboza, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador da LDU, durante partida válida pelas quartas de final, ida, da Conmebol Libertadores, na arena Nubank Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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