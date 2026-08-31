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Atlético de Madrid chega a acordo por atacante da Juventus, diz jornalista

Atacante canadense será emprestado pela Juventus ao clube espanhol

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 14:45
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Jonathan David comemora classificação do Canadá para as oitavas de final da Copa do Mundo
Jonathan David marcou 3 gols em 5 jogos na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

Jonathan David está a caminho do Atlético de Madrid. O atacante canadense será emprestado pela Juventus ao clube espanhol após as partes chegarem a um acordo verbal. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (31) pelo Fabrizio Romano.

Segundo o jornalista, o acordo prevê um empréstimo inicial com opção de compra para o Atlético de Madrid. O clube espanhol também ficará responsável por mais de 50% do salário do atacante durante o período em que ele estiver no Metropolitano.

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A chegada de Jonathan David encerra uma busca do Atlético de Madrid por uma nova alternativa para o setor ofensivo do time, dividindo espaço com Julián Álvarez, que, apesar de todas as polêmicas quanto à sua possível saída, o momento atual indica uma permanência do argentino.

O canadense aparecia como o principal nome da lista do clube nos últimos dias e agora está perto de concluir sua mudança para a Espanha. O interesse do Atlético havia sido revelado anteriormente pelo MARCA, que também apontou David como a principal opção da diretoria para reforçar o ataque nesta reta final da janela.

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A negociação avançou justamente pela possibilidade de um empréstimo, fórmula considerada adequada diante das questões financeiras do Atlético. A operação também permite que o clube mantenha uma opção de compra ao fim do período de cessão.

Atacante busca recuperar boa fase

Jonathan David chegou à Juventus no ano passado após deixar o Lille sem custos de transferência. O canadense, porém, não conseguiu repetir na Itália o desempenho que apresentou durante sua passagem pelo futebol francês.

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Na última temporada, David marcou oito gols em 46 partidas pela equipe italiana, números abaixo das expectativas criadas em torno do atacante.

Antes de chegar à Juventus, o jogador havia se destacado pelo Lille, onde ultrapassou a marca de 100 gols, com 109 bolas na rede e 31 assistências pelo clube francês. A expectativa do Atlético é justamente recuperar o nível que transformou o canadense em um dos principais atacantes do futebol europeu.

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Jonathan David - Juventus
Jonathan David chegou a Juventus em 2025 (Foto: Reprodução)

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