Atlético de Madrid chega a acordo por atacante da Juventus, diz jornalista
Atacante canadense será emprestado pela Juventus ao clube espanhol
Jonathan David está a caminho do Atlético de Madrid. O atacante canadense será emprestado pela Juventus ao clube espanhol após as partes chegarem a um acordo verbal. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (31) pelo Fabrizio Romano.
Segundo o jornalista, o acordo prevê um empréstimo inicial com opção de compra para o Atlético de Madrid. O clube espanhol também ficará responsável por mais de 50% do salário do atacante durante o período em que ele estiver no Metropolitano.
A chegada de Jonathan David encerra uma busca do Atlético de Madrid por uma nova alternativa para o setor ofensivo do time, dividindo espaço com Julián Álvarez, que, apesar de todas as polêmicas quanto à sua possível saída, o momento atual indica uma permanência do argentino.
O canadense aparecia como o principal nome da lista do clube nos últimos dias e agora está perto de concluir sua mudança para a Espanha. O interesse do Atlético havia sido revelado anteriormente pelo MARCA, que também apontou David como a principal opção da diretoria para reforçar o ataque nesta reta final da janela.
A negociação avançou justamente pela possibilidade de um empréstimo, fórmula considerada adequada diante das questões financeiras do Atlético. A operação também permite que o clube mantenha uma opção de compra ao fim do período de cessão.
Atacante busca recuperar boa fase
Jonathan David chegou à Juventus no ano passado após deixar o Lille sem custos de transferência. O canadense, porém, não conseguiu repetir na Itália o desempenho que apresentou durante sua passagem pelo futebol francês.
Na última temporada, David marcou oito gols em 46 partidas pela equipe italiana, números abaixo das expectativas criadas em torno do atacante.
Antes de chegar à Juventus, o jogador havia se destacado pelo Lille, onde ultrapassou a marca de 100 gols, com 109 bolas na rede e 31 assistências pelo clube francês. A expectativa do Atlético é justamente recuperar o nível que transformou o canadense em um dos principais atacantes do futebol europeu.
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