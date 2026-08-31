Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com assistência de Wesley, Roma goleia Lecce fora de casa

Com assistência de Wesley, Roma goleia o Lecce por 4 a 0 no Campeonato Italiano

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 16:10
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
O lateral-direito Wesley, ex-Flamengo, dá assistência decisiva na goleada por 4 a 0 da Roma sobre o Lecce
O lateral-direito Wesley, ex-Flamengo, dá assistência decisiva na goleada por 4 a 0 da Roma sobre o Lecce (Foto: Reprodução / X)

A Roma deu mais um show no início da temporada 2026/27 do Campeonato Italiano. Jogando fora de casa no Estádio Via del Mare, a equipe comandada pelo técnico Gian Piero Gasperini aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre o Lecce, comandado por Eusebio Di Francesco. O grande destaque brasileiro do confronto foi o lateral-direito Wesley, ex-Flamengo, que deu a assistência para o segundo gol da partida.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional

O atacante Donyell Malen marca dois gols no Estádio Via del Mare e chega ao seu quinto tento na temporada
O atacante Donyell Malen marca dois gols no Estádio Via del Mare e chega ao seu quinto tento na temporada (Foto: Reprodução / X)

O passe decisivo de Wesley serviu ao atacante Donyell Malen, que vive momento iluminado e balançou as redes duas vezes no confronto, alcançando a marca de cinco gols na temporada. A vitória dos visitantes foi completada com tentos do argentino Matías Soulé e do jovem Rodrigo Mora, que comemorou seu primeiro gol oficial na Serie A.

continua após a publicidade

O resultado consolida um início irretocável da Roma no torneio nacional. Após estrear aplicando 4 a 0 sobre a Fiorentina, o clube da capital repete o placar em sua primeira apresentação longe de seus domínios. Ao todo, são oito gols marcados e nenhum sofrido em duas rodadas disputadas.

Com a vitória fora de casa, a Roma mantém 100% de aproveitamento e divide a liderança da tabela de classificação do Campeonato Italiano ao lado de rivais como Inter de Milão, Milan, Juventus e Lazio.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Jesus em ação pela Seleção Brasileira em 2019

Futebol Internacional

Estreia de Gabriel Jesus na Seleção completa 10 anos; veja marcas

Há 2 minutos
Raphinha em ação pelo Barcelona no Camp Nou

Futebol Internacional

Veja gols de Barcelona x Rayo: Raphinha e Yamal marcam golaços

Há 3 minutos
Van Dijk marcou o primeiro gol da Holanda (Foto: Aric Becker / AFP)

Futebol Internacional

Van Dijk coloca futuro na Holanda nas mãos de Xavi: 'Vamos ver'

Há 1 hora
Mbappé comemora 3º gol marcado pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela La Liga

Futebol Internacional

Mbappé brilha no Real Madrid e ganha elogio de Mourinho

Há 1 hora
Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC

Futebol Internacional

Richarlison desabafa e deixa futuro no Tottenham em aberto: 'Não decidam'

Há 1 hora
Jonathan David comemora classificação do Canadá para as oitavas de final da Copa do Mundo

Futebol Internacional

Atlético de Madrid chega a acordo por atacante da Juventus, diz jornalista

Há 2 horas
Mais LANCE!
Malick Fofana comemora gol marcado pelo Lyon sobre o Fenerbahce, nas eliminatórias da Champions League

Arsenal avança pela contratação de substituto de Martinelli

Leila Pereira presidente do Palmeiras Abel

Espanhóis se impressionam com Palmeiras: 'A arte de saber comprar e vender'

Premier League 2026/2027 - Aston Villa x Arsenal

Aston Villa x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

Ndiaye em ação pelo Everton contra o Bournemouth na Premier League

Manchester City tenta dar chapéu em Tottenham no mercado

Revelado pelo Santos, o lateral-esquerdo Souza deixa o Tottenham e acerta empréstimo com o Porto

Ex-Santos deixa o Tottenham e acerta com o Porto

La Liga 2026/2027 - Barcelona x Rayo Vallecano

Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações

Benzema com prêmio de melhor jogador da partida pelo Al-Hilal

Após poucos meses, Benzema anuncia saída e rescinde com o Al-Hilal

Darwin Núñez vibrando

Darwin Núñez desabafa após voltar a marcar na Arábia Saudita: 'Não desejo isso'

Gabriel Mec em ação pelo Grêmio contra o Flamengo pelo Brasileirão

Contratação de joia brasileira encanta europeus: 'Mágico'

Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito

Brasileiros enlouquecem com aposentadoria de Messi da Argentina: 'Nunca mais'

Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo

Lionel Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina

Gabriel Jesus celebra gol marcado pelo Arsenal contra a Inter de Milão

Gabriel Jesus chega em Barcelona e revela: 'Muito feliz'

Maurício comemorando gol no duelo entre Palmeiras e Mirassol

Fase de Maurício, do Palmeiras, surpreende europeus: 'Intocável'