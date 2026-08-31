Com assistência de Wesley, Roma goleia Lecce fora de casa
Com assistência de Wesley, Roma goleia o Lecce por 4 a 0 no Campeonato Italiano
A Roma deu mais um show no início da temporada 2026/27 do Campeonato Italiano. Jogando fora de casa no Estádio Via del Mare, a equipe comandada pelo técnico Gian Piero Gasperini aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre o Lecce, comandado por Eusebio Di Francesco. O grande destaque brasileiro do confronto foi o lateral-direito Wesley, ex-Flamengo, que deu a assistência para o segundo gol da partida.
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O passe decisivo de Wesley serviu ao atacante Donyell Malen, que vive momento iluminado e balançou as redes duas vezes no confronto, alcançando a marca de cinco gols na temporada. A vitória dos visitantes foi completada com tentos do argentino Matías Soulé e do jovem Rodrigo Mora, que comemorou seu primeiro gol oficial na Serie A.
O resultado consolida um início irretocável da Roma no torneio nacional. Após estrear aplicando 4 a 0 sobre a Fiorentina, o clube da capital repete o placar em sua primeira apresentação longe de seus domínios. Ao todo, são oito gols marcados e nenhum sofrido em duas rodadas disputadas.
Com a vitória fora de casa, a Roma mantém 100% de aproveitamento e divide a liderança da tabela de classificação do Campeonato Italiano ao lado de rivais como Inter de Milão, Milan, Juventus e Lazio.
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