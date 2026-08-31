Após poucos meses, Benzema anuncia saída e rescinde com o Al-Hilal
Jogador acumulou 10 gols e cinco assistências em 16 jogos pelo clube
Karim Benzema acertou a rescisão de seu contrato em comum acordo com o Al-Hilal e não é mais jogador do clube saudita. O atacante francês, de 38 anos, confirmou a saída nesta segunda-feira (31) e com o encerramento antecipado do vínculo, o ex-Real Madrid volta a ficar livre no mercado de transferências.
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A despedida encerra uma passagem curta de Benzema pelo Al-Hilal. O francês havia chegado ao clube no início deste ano, depois de deixar o Al-Ittihad, e agora estará livre para definir o próximo destino da carreira. Segundo o jornal espanhol "Diario AS", o atacante tem propostas para continuar jogando, incluindo uma possibilidade da MLS.
O Al-Hilal anunciou oficialmente o acordo e agradeceu ao jogador pelo período em que defendeu a equipe. Em comunicado, o clube destacou a postura do francês dentro e fora de campo.
– O Al-Hilal chegou a um acordo com o francês Karim Benzema para rescindir mutuamente o contrato entre as partes, após o período em que ele representou o time principal do Al-Hilal – informou o clube.
Benzema se despede do Al-Hilal
Além da manifestação do clube, Benzema também publicou uma mensagem após a confirmação de sua saída. O francês agradeceu aos integrantes do Al-Hilal e se despediu do período vivido na equipe saudita.
– Um capítulo chega ao fim. Agradeço ao Al-Hilal, aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, aos torcedores e a todos no clube pelo tempo que passamos juntos. Desejo ao Al-Hilal tudo de bom para o futuro – escreveu Benzema.
Segundo o Diario AS, Benzema não pretende encerrar a carreira e avalia propostas para seguir atuando. Entre as possibilidades citadas pelo jornal está uma transferência para a MLS, enquanto uma permanência no futebol saudita também aparece entre os caminhos para o próximo passo do atacante.
Antes de chegar ao Al-Hilal, o francês defendia o Al-Ittihad. Durante sua curta passagem pelo novo clube, Benzema disputou 16 partidas, marcou dez gols e distribuiu cinco assistências.
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