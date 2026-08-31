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Após poucos meses, Benzema anuncia saída e rescinde com o Al-Hilal

Jogador acumulou 10 gols e cinco assistências em 16 jogos pelo clube

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 13:31
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Benzema com prêmio de melhor jogador da partida pelo Al-Hilal
Benzema com prêmio de melhor jogador da partida pelo Al-Hilal (Divulgação/Al-Hilal)

Karim Benzema acertou a rescisão de seu contrato em comum acordo com o Al-Hilal e não é mais jogador do clube saudita. O atacante francês, de 38 anos, confirmou a saída nesta segunda-feira (31) e com o encerramento antecipado do vínculo, o ex-Real Madrid volta a ficar livre no mercado de transferências.

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A despedida encerra uma passagem curta de Benzema pelo Al-Hilal. O francês havia chegado ao clube no início deste ano, depois de deixar o Al-Ittihad, e agora estará livre para definir o próximo destino da carreira. Segundo o jornal espanhol "Diario AS", o atacante tem propostas para continuar jogando, incluindo uma possibilidade da MLS.

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O Al-Hilal anunciou oficialmente o acordo e agradeceu ao jogador pelo período em que defendeu a equipe. Em comunicado, o clube destacou a postura do francês dentro e fora de campo.

– O Al-Hilal chegou a um acordo com o francês Karim Benzema para rescindir mutuamente o contrato entre as partes, após o período em que ele representou o time principal do Al-Hilal – informou o clube.

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Benzema em ação pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução/X)
Benzema em ação pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução/X)

Benzema se despede do Al-Hilal

Além da manifestação do clube, Benzema também publicou uma mensagem após a confirmação de sua saída. O francês agradeceu aos integrantes do Al-Hilal e se despediu do período vivido na equipe saudita.

– Um capítulo chega ao fim. Agradeço ao Al-Hilal, aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, aos torcedores e a todos no clube pelo tempo que passamos juntos. Desejo ao Al-Hilal tudo de bom para o futuro – escreveu Benzema.

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Segundo o Diario AS, Benzema não pretende encerrar a carreira e avalia propostas para seguir atuando. Entre as possibilidades citadas pelo jornal está uma transferência para a MLS, enquanto uma permanência no futebol saudita também aparece entre os caminhos para o próximo passo do atacante.

Antes de chegar ao Al-Hilal, o francês defendia o Al-Ittihad. Durante sua curta passagem pelo novo clube, Benzema disputou 16 partidas, marcou dez gols e distribuiu cinco assistências.

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