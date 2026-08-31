Van Dijk coloca futuro na Holanda nas mãos de Xavi: 'Vamos ver'
Defensor foi capitão da Holanda em duas Copas do Mundo
Virgil van Dijk ainda não definiu seu futuro na seleção da Holanda. Aos 35 anos, o capitão do Liverpool afirmou que pretende conversar com Xavi, novo técnico da equipe nacional, antes de decidir se continuará representando o país. O zagueiro já disputou 96 partidas pela seleção holandesa e ainda avalia a possibilidade de disputar a Eurocopa de 2028.
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A chegada de Xavi abre uma nova etapa para a Holanda, que recentemente anunciou o espanhol como sucessor de Ronald Koeman. Para Van Dijk, a conversa com o novo comandante será fundamental para determinar se sua trajetória internacional terá continuidade.
Questionado em entrevista a imprensa britânica sobre a possibilidade de permanecer na seleção com o objetivo de disputar a Euro de 2028, o defensor respondeu:
— É uma boa pergunta. Primeiro terei uma reunião com o novo técnico. Vamos ver.
O zagueiro deixou claro que sua decisão não depende apenas da própria vontade de continuar jogando pela seleção. Van Dijk também quer entender qual será sua importância nos planos de Xavi e se continuará tendo espaço de protagonismo na equipe.
— Tudo se resume àquela conversa. Todo mundo quer se sentir valorizado, amado e importante. Eu sinto que ainda sou muito valioso e importante para a equipe.
Van Dijk também admitiu que poderá continuar defendendo a Holanda por mais dois anos caso perceba que o novo treinador pretende contar com sua experiência.
— Se o treinador pensar assim, teremos mais dois bons anos. Caso contrário, veremos. Vou me reunir com ele e depois veremos o que acontece.
Xavi assume a seleção após saída de Koeman
A mudança no comando da Holanda aconteceu depois da saída de Ronald Koeman, que deixou o cargo após a derrota para o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo deste ano.
Xavi foi escolhido para assumir a equipe e terá como primeiro desafio a Alemanha, comandada por Jürgen Klopp, pela Liga das Nações no próximo mês.
Van Dijk não pensa apenas no futebol de clubes
Apesar de estar em uma fase mais avançada da carreira, Van Dijk afirmou que não sente necessidade de abandonar a seleção para concentrar seus esforços exclusivamente no futebol de clubes.
— De maneira nenhuma. Alguns jogadores sentem isso, mas eu não. Em tudo o que fazemos, queremos sentir-nos respeitados, amados e valorizados pelo nosso trabalho e pela qualidade que oferecemos. Vamos ver se isso continua a acontecer e depois veremos o que acontece.
O defensor foi capitão da Holanda em duas Copas do Mundo e também liderou a equipe na Eurocopa de 2024, quando a seleção chegou às semifinais. Caso decida continuar até a Eurocopa de 2028, Van Dijk completará 37 anos durante a competição.
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