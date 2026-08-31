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Van Dijk coloca futuro na Holanda nas mãos de Xavi: 'Vamos ver'

Defensor foi capitão da Holanda em duas Copas do Mundo

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 15:33
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Van Dijk marcou o primeiro gol da Holanda (Foto: Aric Becker / AFP)
Van Dijk comemorando gol pela Holanda na Copa do Mundo (Foto: Aric Becker / AFP)

Virgil van Dijk ainda não definiu seu futuro na seleção da Holanda. Aos 35 anos, o capitão do Liverpool afirmou que pretende conversar com Xavi, novo técnico da equipe nacional, antes de decidir se continuará representando o país. O zagueiro já disputou 96 partidas pela seleção holandesa e ainda avalia a possibilidade de disputar a Eurocopa de 2028.

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A chegada de Xavi abre uma nova etapa para a Holanda, que recentemente anunciou o espanhol como sucessor de Ronald Koeman. Para Van Dijk, a conversa com o novo comandante será fundamental para determinar se sua trajetória internacional terá continuidade.

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Questionado em entrevista a imprensa britânica sobre a possibilidade de permanecer na seleção com o objetivo de disputar a Euro de 2028, o defensor respondeu:

— É uma boa pergunta. Primeiro terei uma reunião com o novo técnico. Vamos ver.

O zagueiro deixou claro que sua decisão não depende apenas da própria vontade de continuar jogando pela seleção. Van Dijk também quer entender qual será sua importância nos planos de Xavi e se continuará tendo espaço de protagonismo na equipe.

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— Tudo se resume àquela conversa. Todo mundo quer se sentir valorizado, amado e importante. Eu sinto que ainda sou muito valioso e importante para a equipe.

Van Dijk também admitiu que poderá continuar defendendo a Holanda por mais dois anos caso perceba que o novo treinador pretende contar com sua experiência.

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— Se o treinador pensar assim, teremos mais dois bons anos. Caso contrário, veremos. Vou me reunir com ele e depois veremos o que acontece.

Xavi assume a seleção após saída de Koeman

A mudança no comando da Holanda aconteceu depois da saída de Ronald Koeman, que deixou o cargo após a derrota para o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo deste ano.

Xavi foi escolhido para assumir a equipe e terá como primeiro desafio a Alemanha, comandada por Jürgen Klopp, pela Liga das Nações no próximo mês.

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Van Dijk não pensa apenas no futebol de clubes

Apesar de estar em uma fase mais avançada da carreira, Van Dijk afirmou que não sente necessidade de abandonar a seleção para concentrar seus esforços exclusivamente no futebol de clubes.

— De maneira nenhuma. Alguns jogadores sentem isso, mas eu não. Em tudo o que fazemos, queremos sentir-nos respeitados, amados e valorizados pelo nosso trabalho e pela qualidade que oferecemos. Vamos ver se isso continua a acontecer e depois veremos o que acontece.

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O defensor foi capitão da Holanda em duas Copas do Mundo e também liderou a equipe na Eurocopa de 2024, quando a seleção chegou às semifinais. Caso decida continuar até a Eurocopa de 2028, Van Dijk completará 37 anos durante a competição.

Virgil van Dijk aparece em pé, com as mãos na cintura, durante partida da Holanda pela Copa do Mundo
Virgil van Dijk durante a partida da Holanda contra Marrocos (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

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