Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Santos deixa o Tottenham e acerta com o Porto

Ex-Santos, Souza deixa o Tottenham e acerta por empréstimo com o Porto

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 13:45
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Revelado pelo Santos, o lateral-esquerdo Souza deixa o Tottenham e acerta empréstimo com o Porto
Revelado pelo Santos, o lateral-esquerdo Souza deixa o Tottenham e acerta empréstimo com o Porto (Foto: Divulgação / Tottenham)

O Porto concluiu a contratação do lateral-esquerdo Souza, de 20 anos, pertencente ao Tottenham. Revelado nas categorias de base do Santos, o jogador chega ao clube português por empréstimo válido por uma temporada. O acordo firmado entre os times não prevê opção de compra fixada ao término do contrato.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional

Santos vendeu Souza ao Tottenham no começo deste ano. (Foto: Divulgação/ Instagram)
Revelado pelo Santos, o lateral-esquerdo Souza deixa o Tottenham e acerta empréstimo com o Porto (Foto: Divulgação / Tottenham)

➡️ Lionel Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina
➡️ Brasileiros enlouquecem com aposentadoria de Messi da Argentina: 'Nunca mais'

O atleta viaja a Portugal nesta segunda-feira (31) para passar pelos exames médicos de rotina e assinar o contrato com a nova equipe. A transferência busca dar ritmo de jogo ao defensor, que teve poucas oportunidades no futebol inglês desde que foi adquirido pelo Tottenham em janeiro deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Gabriel Jesus chega em Barcelona e revela: 'Muito feliz'
➡️ Contratação de joia brasileira encanta europeus: 'Mágico'
➡️ Após poucos meses, Benzema anuncia saída e rescinde com o Al-Hilal

Pela equipe de Londres, Souza esteve em campo em quatro partidas oficiais, sendo a última delas disputada no dia 15 de março, em duelo contra o Liverpool pela Premier League. Promovido ao time principal do Santos em 2024 e com histórico nas divisões de base da Seleção Brasileira, o lateral disputou 38 jogos pela equipe profissional do Peixe, anotando um gol e quatro assistências.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Leila Pereira presidente do Palmeiras Abel

Futebol Internacional

Espanhóis se impressionam com Palmeiras: 'A arte de saber comprar e vender'

Há 1 minuto
Premier League 2026/2027 - Aston Villa x Arsenal

Onde Assistir

Aston Villa x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

Há 18 minutos
Ndiaye em ação pelo Everton contra o Bournemouth na Premier League

Futebol Internacional

Manchester City tenta dar chapéu em Tottenham no mercado

Há 18 minutos
La Liga 2026/2027 - Barcelona x Rayo Vallecano

Onde Assistir

Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações

Há 29 minutos
Benzema com prêmio de melhor jogador da partida pelo Al-Hilal

Futebol Internacional

Após poucos meses, Benzema anuncia saída e rescinde com o Al-Hilal

Há 41 minutos
Darwin Núñez vibrando

Futebol Internacional

Darwin Núñez desabafa após voltar a marcar na Arábia Saudita: 'Não desejo isso'

Há 42 minutos
Mais LANCE!
Gabriel Mec em ação pelo Grêmio contra o Flamengo pelo Brasileirão

Contratação de joia brasileira encanta europeus: 'Mágico'

Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito

Brasileiros enlouquecem com aposentadoria de Messi da Argentina: 'Nunca mais'

Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo

Lionel Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina

Gabriel Jesus celebra gol marcado pelo Arsenal contra a Inter de Milão

Gabriel Jesus chega em Barcelona e revela: 'Muito feliz'

Maurício comemorando gol no duelo entre Palmeiras e Mirassol

Fase de Maurício, do Palmeiras, surpreende europeus: 'Intocável'

Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1

Filipe Luís supera marca de lenda e relembra Flamengo x PSG

Ex-atacante revela frustração pessoal durante carreira (Foto: Celso Pupo/Fotoarena/Folhapress)

Ex-Vasco quebra silêncio em episódio com Icardi e ex-esposa

Allan assina contrato como novo reforço do Manchester City

Allan se declara ao Palmeiras e é anunciado pelo Manchester City

Barcola apresentado pelo Liverpool como o novo reforço

Liverpool anuncia a contratação de Barcola por cerca de R$ 860 milhões

Anunciado pelo City, europeus reagem a chegada de Allan, ex-Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Palmeiras se despede de Allan, que agita torcedores do Manchester City nas redes

O Arsenal venceu o Coventry City por 3 a 0 pela estreia da Premier League

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (31/08/2026)

Gabriel Martinelli comemora vitória contra Atlético de Madrid, pela Champions League

Arsenal acerta venda de Gabriel Martinelli para o futebol saudita

Filipe Luis em Mônaco x Marseille pela Ligue 1

Com golaço, Mônaco de Filipe Luís vence e assume liderança da Ligue 1