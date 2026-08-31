Ex-Santos deixa o Tottenham e acerta com o Porto
Ex-Santos, Souza deixa o Tottenham e acerta por empréstimo com o Porto
O Porto concluiu a contratação do lateral-esquerdo Souza, de 20 anos, pertencente ao Tottenham. Revelado nas categorias de base do Santos, o jogador chega ao clube português por empréstimo válido por uma temporada. O acordo firmado entre os times não prevê opção de compra fixada ao término do contrato.
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O atleta viaja a Portugal nesta segunda-feira (31) para passar pelos exames médicos de rotina e assinar o contrato com a nova equipe. A transferência busca dar ritmo de jogo ao defensor, que teve poucas oportunidades no futebol inglês desde que foi adquirido pelo Tottenham em janeiro deste ano.
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Pela equipe de Londres, Souza esteve em campo em quatro partidas oficiais, sendo a última delas disputada no dia 15 de março, em duelo contra o Liverpool pela Premier League. Promovido ao time principal do Santos em 2024 e com histórico nas divisões de base da Seleção Brasileira, o lateral disputou 38 jogos pela equipe profissional do Peixe, anotando um gol e quatro assistências.
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