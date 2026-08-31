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Campeão do Mundo estreia com expulsão em tempo recorde na Ligue 1

Jogador fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2018

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 17:48
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Jogadores da França com a taça da Copa do Mundo de 2018
França conquistou a Copa do Mundo de 2018 sobre a Croácia (Foto: Divulgação/Instagram)

Djibril Sidibé teve uma estreia para esquecer pelo Le Mans. Campeão do mundo com a França em 2018, o defensor foi expulso apenas 43 segundos depois de entrar em campo contra o Rennes, neste domingo (30), pela Ligue 1. A estreia pelo novo clube terminou antes mesmo de o jogador conseguir participar efetivamente da partida.

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Sidibé foi chamado pelo técnico Patrick Videira aos 68 minutos, quando substituiu Lucas Calodat. Porém, logo em sua primeira disputa, o francês chegou atrasado em um lance com Estéban Lepaul e atingiu a região do tornozelo do atacante do Rennes.

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O árbitro Romain Lissorgue não hesitou diante da entrada e mostrou o cartão vermelho direto para o defensor. Com isso, Sidibé deixou o campo menos de um minuto depois de ser acionado.

Sidibé estabelece recorde na Ligue 1

A expulsão de Sidibé entrou para a história recente do Campeonato Francês. O defensor passou a ser o jogador expulso mais rapidamente após sair do banco de reservas nos últimos 20 anos da Ligue 1.

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O recorde anterior pertencia a Benjamin Mendy. Em 2015, quando defendia o Olympique de Marseille, o lateral recebeu cartão vermelho 47 segundos depois de entrar em campo. Sidibé conseguiu superar a marca por quatro segundos.

Veja o lance da expulsão

Campeão do Mundo pela França

Djibril Sidibé viveu um dos principais momentos da carreira durante sua passagem pelo Monaco. O lateral ganhou destaque no clube do Principado e, em meio à boa fase, passou a ser convocado para a seleção francesa.

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Foi justamente durante o período no Monaco que Sidibé recebeu oportunidades com a França e integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A equipe francesa conquistou o título mundial, e o defensor fez parte do grupo campeão.

Antes disso, Sidibé já havia construído uma carreira de destaque no futebol francês. Revelado pelo Troyes, o jogador passou pelo Lille e chegou ao Monaco, onde se consolidou em alto nível e conquistou o Campeonato Francês em 2017. Agora, aos 34 anos, o defensor inicia uma nova etapa no Le Mans.

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Sidibé em foto anuncio do Le Mans
Sidibé chegou ao Le Mans nesta temporada (Foto: Divulgação)

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