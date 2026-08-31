Campeão do Mundo estreia com expulsão em tempo recorde na Ligue 1
Jogador fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2018
Djibril Sidibé teve uma estreia para esquecer pelo Le Mans. Campeão do mundo com a França em 2018, o defensor foi expulso apenas 43 segundos depois de entrar em campo contra o Rennes, neste domingo (30), pela Ligue 1. A estreia pelo novo clube terminou antes mesmo de o jogador conseguir participar efetivamente da partida.
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Sidibé foi chamado pelo técnico Patrick Videira aos 68 minutos, quando substituiu Lucas Calodat. Porém, logo em sua primeira disputa, o francês chegou atrasado em um lance com Estéban Lepaul e atingiu a região do tornozelo do atacante do Rennes.
O árbitro Romain Lissorgue não hesitou diante da entrada e mostrou o cartão vermelho direto para o defensor. Com isso, Sidibé deixou o campo menos de um minuto depois de ser acionado.
Sidibé estabelece recorde na Ligue 1
A expulsão de Sidibé entrou para a história recente do Campeonato Francês. O defensor passou a ser o jogador expulso mais rapidamente após sair do banco de reservas nos últimos 20 anos da Ligue 1.
O recorde anterior pertencia a Benjamin Mendy. Em 2015, quando defendia o Olympique de Marseille, o lateral recebeu cartão vermelho 47 segundos depois de entrar em campo. Sidibé conseguiu superar a marca por quatro segundos.
Veja o lance da expulsão
Campeão do Mundo pela França
Djibril Sidibé viveu um dos principais momentos da carreira durante sua passagem pelo Monaco. O lateral ganhou destaque no clube do Principado e, em meio à boa fase, passou a ser convocado para a seleção francesa.
Foi justamente durante o período no Monaco que Sidibé recebeu oportunidades com a França e integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A equipe francesa conquistou o título mundial, e o defensor fez parte do grupo campeão.
Antes disso, Sidibé já havia construído uma carreira de destaque no futebol francês. Revelado pelo Troyes, o jogador passou pelo Lille e chegou ao Monaco, onde se consolidou em alto nível e conquistou o Campeonato Francês em 2017. Agora, aos 34 anos, o defensor inicia uma nova etapa no Le Mans.
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