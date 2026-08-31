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Contratação de joia brasileira encanta europeus: 'Mágico'

Gabriel Mec acerta com o Porto por € 13 milhões e recebe elogios na Europa

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 13:10
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Gabriel Mec em ação pelo Grêmio contra o Flamengo pelo Brasileirão
Joia das categorias de base do Grêmio, Gabriel Mec é vendido ao Porto em negociação de 13 milhões de euros (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

A iminente transferência de Gabriel Mec para o Porto repercutiu com destaque no futebol internacional. Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol AS, o clube português está finalizando a contratação do meia-atacante formado nas categorias de base do Grêmio. A operação gira em torno de 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 80 milhões), com o Tricolor Gaúcho mantendo 10% dos direitos econômicos sobre uma futura venda do atleta.

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Gabriel Mec comemora gol marcado pelo Grêmio sobre o Corinthians, no Brasileirão
Joia das categorias de base do Grêmio, Gabriel Mec é vendido ao Porto em negociação de 13 milhões de euros (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O jovem talento de 18 anos assinará um vínculo de cinco temporadas com os Dragões, válido até 2031, e deve viajar para Portugal a fim de realizar exames médicos e assinar o contrato definitivo. O acerto encerra uma disputa acirrada no mercado europeu, que contou com consultas e propostas de equipes como Paris Saint-Germain, Liverpool, Villarreal, RB Leipzig e Shakhtar Donetsk — este último chegou a ter uma investida de € 13 milhões recusada anteriormente.

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A matéria do jornal espanhol enfatizou as qualidades técnicas da promessa brasileira, definindo-o como "O Mágico". Nascido no Rio de Janeiro e criado na base gremista, o jogador é ambidestro, possui agilidade, drible curto e capacidade de atuar em qualquer posição do setor ofensivo, seja pelas pontas ou centralizado como segundo atacante.

Com a transação, o Porto repete uma estratégia histórica de buscar talentos no futebol brasileiro para desenvolvimento esportivo e retorno financeiro futuro, a exemplo do que fez com nomes como Thiago Silva, Éder Militão, Felipe e Hulk. Para o Grêmio, a venda garante uma compensação financeira expressiva por um atleta cujo vínculo original se encerraria em março de 2027, assegurando que o clube seja recompensado pela formação do jogador.

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