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Darwin Núñez desabafa após voltar a marcar na Arábia Saudita: 'Não desejo isso'

Atacante uruguaio marcou em sua segunda partida pelo Al Diriyah

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 13:29
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Darwin Núñez vibrando
Darwin Núñez comemorando gol pelo Al Diriyah (Foto: Divulgação/Instagram)

Darwin Núñez viveu uma noite especial no último sábado (29). Em seu segundo jogo pelo Al Diriyah, o atacante uruguaio marcou os dois primeiros gols pelo novo clube na vitória por 3 a 0 sobre o Al-Ettifaq, pelo Campeonato Saudita. Após a partida, o jogador relembrou o período difícil que atravessou no Al-Hilal, quando ficou fora da lista de inscritos para disputar a liga nacional.

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Em entrevista à Thmanyah, Darwin Núñez falou sobre os meses em que ficou sem poder competir pelo Al-Hilal e destacou o impacto que o período teve também sobre sua família. O atacante, que não atuava pelo clube desde fevereiro, afirmou que o afastamento dos gramados foi um dos momentos mais complicados de sua carreira.

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— Estou feliz por voltar a competir. A temporada passada teve seis meses difíceis, tanto para mim quanto para a minha família, sem poder competir. E não desejo isso jamais a nenhum jogador, porque, no fim, queremos competir, queremos jogar e ser felizes — desabafou o uruguaio.

Darwin Núñez dando entrevista
Darwin Núñez em entrevista pós-jogo (Foto: Divulgação/X)

Apoio da família e recomeço no Al Diriyah

Durante o período em que esteve afastado, Darwin Núñez contou principalmente com o apoio da família para conseguir lidar com a situação. Mesmo sem poder entrar em campo, o atacante afirmou que procurava manter a motivação nos treinamentos e contribuir da melhor maneira possível com o grupo.

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— Passei por esse momento difícil, mas, graças à minha família, que sempre esteve ali me apoiando em todos os momentos, dia após dia, consegui seguir em frente. A cada dia de trabalho, eu sempre tentava chegar feliz e dar o meu melhor, mesmo sem poder jogar, para ajudar a equipe — contou.

A última partida de Darwin pelo Al-Hilal havia acontecido em fevereiro. Apesar do período sem atuar pelo clube saudita, o atacante disputou a Copa do Mundo de 2026 pela seleção do Uruguai durante o meio do ano.

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Em agosto, Darwin Núñez deixou o Al-Hilal e acertou sua transferência por empréstimo para o Al Diriyah. Depois de estrear pelo novo clube, o uruguaio balançou as redes pela primeira vez justamente em sua segunda partida.

Contra o Al-Ettifaq, o atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 0 e voltou a sentir a sensação de decidir uma partida. Feliz com o desempenho, Darwin revelou que já estaria satisfeito caso tivesse marcado apenas uma vez.

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— Hoje estou aqui, feliz por voltar a competir e por poder marcar novamente. Eu já ficaria feliz com um gol, mas a verdade é que estou muito feliz por ter marcado dois — afirmou.

O uruguaio também aproveitou para elogiar os companheiros pela atuação e pela entrega durante a partida, especialmente diante das altas temperaturas na Arábia Saudita.

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— Quero parabenizar a equipe pela entrega, ainda mais com esse calor, que torna um pouco difícil jogar. Parabéns a eles, e agradeço a todos por terem me ajudado a marcar esses dois gols — completou.

Darwin Núñez correndo com o punho para o alto
Darwin Núñez comemorando gol pelo Al Diriyah (Foto: Divulgação/Instagram)

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