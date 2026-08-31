Manchester City tenta dar chapéu em Tottenham no mercado
Clubes buscam a contratação de Ndiaye, do Everton
O Manchester City tenta dar um chapéu no Tottenham e briga pela contratação de Ndiaye na reta final da janela de transferências. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o atual vice-campeão da Premier League entrou em contato com os agentes do senegalês em busca de um acordo.
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Nos últimos dias, o Manchester City priorizava a chegada de Cody Gakpo, mas o Liverpool decidiu manter o holandês no elenco por conta da dificuldade em encontrar uma reposição. Em meio a esse cenário, a equipe de Enzo Maresca busca uma solução rápida no mercado.
Nesse sentido, o Manchester City estaria disposto a envolver Jack Grealish na operação pela contratação definitiva de Ndiaye. O inglês fez parte do elenco do Everton na última temporada e é um jogador que interessa aos Toffees visando 2026/2027.
Concomitantemente a operação com o Manchester City, o Everton também conversa com o Tottenham sobre Ndiaye. No entanto, as negociações com os Spurs dependeriam da ida de Richarlison para o atual 6º colocado da Premier League.
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