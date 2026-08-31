Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Manchester City tenta dar chapéu em Tottenham no mercado

Clubes buscam a contratação de Ndiaye, do Everton

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 13:54
Favorite o Lance! no Google
Ndiaye em ação pelo Everton contra o Bournemouth na Premier League
Ndiaye em ação pelo Everton contra o Bournemouth na Premier League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

O Manchester City tenta dar um chapéu no Tottenham e briga pela contratação de Ndiaye na reta final da janela de transferências. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o atual vice-campeão da Premier League entrou em contato com os agentes do senegalês em busca de um acordo.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Nos últimos dias, o Manchester City priorizava a chegada de Cody Gakpo, mas o Liverpool decidiu manter o holandês no elenco por conta da dificuldade em encontrar uma reposição. Em meio a esse cenário, a equipe de Enzo Maresca busca uma solução rápida no mercado.

continua após a publicidade

Nesse sentido, o Manchester City estaria disposto a envolver Jack Grealish na operação pela contratação definitiva de Ndiaye. O inglês fez parte do elenco do Everton na última temporada e é um jogador que interessa aos Toffees visando 2026/2027.

Concomitantemente a operação com o Manchester City, o Everton também conversa com o Tottenham sobre Ndiaye. No entanto, as negociações com os Spurs dependeriam da ida de Richarlison para o atual 6º colocado da Premier League.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Enzo Maresca ao lado de Jack Grealish em Manchester City x Bournemouth
Enzo Maresca ao lado de Jack Grealish em Manchester City x Bournemouth (Foto: Darren Staples/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Leila Pereira presidente do Palmeiras Abel

Futebol Internacional

Espanhóis se impressionam com Palmeiras: 'A arte de saber comprar e vender'

Há 1 minuto
Premier League 2026/2027 - Aston Villa x Arsenal

Onde Assistir

Aston Villa x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

Há 18 minutos
Revelado pelo Santos, o lateral-esquerdo Souza deixa o Tottenham e acerta empréstimo com o Porto

Futebol Internacional

Ex-Santos deixa o Tottenham e acerta com o Porto

Há 27 minutos
La Liga 2026/2027 - Barcelona x Rayo Vallecano

Onde Assistir

Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações

Há 29 minutos
Benzema com prêmio de melhor jogador da partida pelo Al-Hilal

Futebol Internacional

Após poucos meses, Benzema anuncia saída e rescinde com o Al-Hilal

Há 41 minutos
Darwin Núñez vibrando

Futebol Internacional

Darwin Núñez desabafa após voltar a marcar na Arábia Saudita: 'Não desejo isso'

Há 42 minutos
Mais LANCE!
Gabriel Mec em ação pelo Grêmio contra o Flamengo pelo Brasileirão

Contratação de joia brasileira encanta europeus: 'Mágico'

Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito

Brasileiros enlouquecem com aposentadoria de Messi da Argentina: 'Nunca mais'

Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo

Lionel Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina

Gabriel Jesus celebra gol marcado pelo Arsenal contra a Inter de Milão

Gabriel Jesus chega em Barcelona e revela: 'Muito feliz'

Maurício comemorando gol no duelo entre Palmeiras e Mirassol

Fase de Maurício, do Palmeiras, surpreende europeus: 'Intocável'

Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1

Filipe Luís supera marca de lenda e relembra Flamengo x PSG

Ex-atacante revela frustração pessoal durante carreira (Foto: Celso Pupo/Fotoarena/Folhapress)

Ex-Vasco quebra silêncio em episódio com Icardi e ex-esposa

Allan assina contrato como novo reforço do Manchester City

Allan se declara ao Palmeiras e é anunciado pelo Manchester City

Barcola apresentado pelo Liverpool como o novo reforço

Liverpool anuncia a contratação de Barcola por cerca de R$ 860 milhões

Anunciado pelo City, europeus reagem a chegada de Allan, ex-Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Palmeiras se despede de Allan, que agita torcedores do Manchester City nas redes

O Arsenal venceu o Coventry City por 3 a 0 pela estreia da Premier League

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (31/08/2026)

Gabriel Martinelli comemora vitória contra Atlético de Madrid, pela Champions League

Arsenal acerta venda de Gabriel Martinelli para o futebol saudita

Filipe Luis em Mônaco x Marseille pela Ligue 1

Com golaço, Mônaco de Filipe Luís vence e assume liderança da Ligue 1