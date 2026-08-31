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Veja o gol de Saka na vitória do Arsenal na Premier League

Times se enfrentaram pela 2° rodada da Premier League

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 17:31
Atualizado há 48 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Bukayo Saka pulando
Bukayo Saka comemorando gol pelo Arsenal (Foto: Darren Staples / AFP)

Aston Villa e Arsenal se enfrentaram nesta segunda-feira (31), às 16h (de Brasília), no Villa Park, pela 2ª rodada da Premier League. Em um duelo equilibrado, os Gunners levaram a melhor e garantiram a vitória por 1 a 0, com gol de Bukayo Saka.

O único gol da partida saiu após uma boa jogada pelo lado esquerdo. Eberechi Eze encontrou Calafiori em profundidade, e o lateral cruzou de primeira para Saka, que apareceu livre dentro da pequena área e apenas completou para o fundo da rede, garantindo o triunfo do Arsenal.

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Veja o gol:

Saka comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Aston Villa, pela Premier League
Saka comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Como foi o jogo

Matéria de João Brandão

Em um primeiro tempo morno, Aston Villa e Arsenal não protagonizaram muitas emoções para os presentes no Villa Park. Na melhor chance do jogo, Buendía aproveitou um erro na saída de bola dos Gunners e soltou uma bomba de fora da área, mas a bola carimbou o travessão. Os visitantes responderam com Havertz recebendo um passe em profundidade pelo lado direito da área, mas a batida saiu sem direção do gol e pela linha de fundo. O time de Unai Emery voltou a assustar com Maatsen sendo acionado pela esquerda, ajeitando para a perna direita e finalizando para fora.

No segundo tempo, o Arsenal voltou um pouco melhor em relação ao Aston Villa em busca da vitória fora de casa. Em uma grande chance, Odegaard teve uma oportunidade de abrir o placar com uma cobrança de falta da entrada da área, mas a batida por cima da barreira saiu tirando tinta da trave. Aos 13 minutos, Calafiori recebeu uma bola pela esquerda, cruzou de carrinho e Saka surgiu na pequena área para empurrar para o fundo das redes e abrir o placar para os Gunners.

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✅ Ficha técnica

Aston Villa 🆚 Arsenal
Premier League - 2ª rodada

📆 Data e horário: segunda-feira, 31 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, Birmingham (ING)
🥅 Gols: Saka, 13'/2ºT (0-1)
🟨 Cartões amarelos: Tzolis (ARS); Alysson, McGinn e Maatsen (AVL)
🟥 Cartões vermelhos: -

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