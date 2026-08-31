Richarlison desabafa e deixa futuro no Tottenham em aberto: 'Não decidam' O atacante brasileiro deixou claro o desejo de retornar ao clube de Liverpool

Richarlison usou as redes sociais nesta segunda-feira (31) para se manifestar sobre seu futuro em meio às negociações entre Tottenham e Everton. O atacante brasileiro deixou claro o desejo de retornar ao clube de Liverpool, mas fez um desabafo ao afirmar que não aceitará que outras pessoas tomem decisões por ele.

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A publicação aconteceu enquanto o futuro do jogador é discutido nos bastidores do mercado de transferências. Richarlison pediu para deixar o Tottenham, segundo revelou o técnico De Zerbi no último sábado (29), e o Everton aparece como o principal interessado em sua contratação.

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Em sua mensagem, o brasileiro falou sobre situações vividas nos últimos anos, cobrou respeito na condução de sua situação e afirmou que deseja participar diretamente das decisões sobre o próprio futuro.

Veja a mensagem de Richarlison

– Depois de tudo que eu passei nos últimos anos, decidi que nunca decidiriam meu futuro por mim. Eu passei por muita coisa ruim nesses tempos e quase todas elas aconteceram por decisões tomadas por outras pessoas. Pressão, ameaça, retaliações, nada disso me assusta. Já passei por coisas piores... acreditem!

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Sempre deixei claro, em todas as oportunidades, que uma saída minha para outro lugar tinha também de ser boa para o clube. Se não fosse, eu jamais aceitaria… como não aceitei quando tudo aqui estava desmoronando e precisaram de mim. Eu fiquei e dei minha vida. Então, espero que tratem a minha situação com o mesmo respeito que eu sempre tive pelos Spurs e por todas as pessoas que trabalharam comigo neste período. Só não queiram decidir por mim. Se entrarem em um acordo entre Spurs e Everton, eu volto pro meu time do coração.

Minha intenção era sim voltar ao lugar onde fui muito feliz. Só que as negociações era do jeito que as pessoas queriam e não vai ser desse jeito mais. Apesar desse tumulto eu tenho contrato com Spurs e estarei à disposição do clube – escreveu Richarlison.

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Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham (Foto: Henry Nicholls / AFP)

A possibilidade de retorno ao Everton ganhou força nos últimos dias. O brasileiro defendeu o clube entre 2018 e 2022, antes de ser negociado justamente com o Tottenham, e voltou a ser alvo da equipe de Liverpool nesta janela.

Segundo informações divulgadas pela "ESPN", dirigentes dos dois clubes mantêm conversas, mas ainda não havia uma proposta formalizada. O Tottenham busca cerca de 30 milhões de libras pela transferência, embora exista nos bastidores a avaliação de que será difícil receber uma oferta nesse valor.

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O cenário da negociação também mudou ao longo dos últimos dias. O "The Athletic" havia informado que Tottenham e Everton estavam próximos de um acordo pelo retorno do brasileiro, mas a manifestação de Richarlison indicou que a situação ainda enfrenta obstáculos.

Richarlison já havia pedido para sair

Antes da publicação do atacante, Roberto De Zerbi confirmou publicamente que Richarlison havia manifestado o desejo de deixar o Tottenham. O treinador revelou que o brasileiro estava entre os jogadores que procuraram o clube para discutir uma saída.

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– Sobre Richarlison, eu não sei… Ele me disse muitas vezes que quer ir embora. O Danso me procurou há dois dias e disse que também quer sair. E o Pape Sarr foi a mesma coisa, mas ele acabou sofrendo uma lesão bem quando estava para voltar a treinar – afirmou De Zerbi.

O treinador ainda indicou que uma eventual saída dependeria de uma solução financeira que atendesse aos interesses do Tottenham.

– Eu amo esses jogadores, são caras incríveis. Tenho ótima relação com eles. Mas, se querem sair, eles têm que trazer a solução econômica para o clube. Aí eles poderão sair e nós vamos encontrar novos jogadores – completou.

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Richarlison chegou ao Tottenham em 2022, após quatro temporadas no Everton. Aos 29 anos, o atacante tem contrato com o clube londrino e afirmou, em seu desabafo, que seguirá à disposição da equipe caso a negociação para seu retorno ao futebol de Liverpool não seja concluída.

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