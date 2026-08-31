Richarlison desabafa e deixa futuro no Tottenham em aberto: 'Não decidam'
O atacante brasileiro deixou claro o desejo de retornar ao clube de Liverpool
Richarlison usou as redes sociais nesta segunda-feira (31) para se manifestar sobre seu futuro em meio às negociações entre Tottenham e Everton. O atacante brasileiro deixou claro o desejo de retornar ao clube de Liverpool, mas fez um desabafo ao afirmar que não aceitará que outras pessoas tomem decisões por ele.
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A publicação aconteceu enquanto o futuro do jogador é discutido nos bastidores do mercado de transferências. Richarlison pediu para deixar o Tottenham, segundo revelou o técnico De Zerbi no último sábado (29), e o Everton aparece como o principal interessado em sua contratação.
Em sua mensagem, o brasileiro falou sobre situações vividas nos últimos anos, cobrou respeito na condução de sua situação e afirmou que deseja participar diretamente das decisões sobre o próprio futuro.
Veja a mensagem de Richarlison
– Depois de tudo que eu passei nos últimos anos, decidi que nunca decidiriam meu futuro por mim. Eu passei por muita coisa ruim nesses tempos e quase todas elas aconteceram por decisões tomadas por outras pessoas. Pressão, ameaça, retaliações, nada disso me assusta. Já passei por coisas piores... acreditem!
Sempre deixei claro, em todas as oportunidades, que uma saída minha para outro lugar tinha também de ser boa para o clube. Se não fosse, eu jamais aceitaria… como não aceitei quando tudo aqui estava desmoronando e precisaram de mim. Eu fiquei e dei minha vida. Então, espero que tratem a minha situação com o mesmo respeito que eu sempre tive pelos Spurs e por todas as pessoas que trabalharam comigo neste período. Só não queiram decidir por mim. Se entrarem em um acordo entre Spurs e Everton, eu volto pro meu time do coração.
Minha intenção era sim voltar ao lugar onde fui muito feliz. Só que as negociações era do jeito que as pessoas queriam e não vai ser desse jeito mais. Apesar desse tumulto eu tenho contrato com Spurs e estarei à disposição do clube – escreveu Richarlison.
A possibilidade de retorno ao Everton ganhou força nos últimos dias. O brasileiro defendeu o clube entre 2018 e 2022, antes de ser negociado justamente com o Tottenham, e voltou a ser alvo da equipe de Liverpool nesta janela.
Segundo informações divulgadas pela "ESPN", dirigentes dos dois clubes mantêm conversas, mas ainda não havia uma proposta formalizada. O Tottenham busca cerca de 30 milhões de libras pela transferência, embora exista nos bastidores a avaliação de que será difícil receber uma oferta nesse valor.
O cenário da negociação também mudou ao longo dos últimos dias. O "The Athletic" havia informado que Tottenham e Everton estavam próximos de um acordo pelo retorno do brasileiro, mas a manifestação de Richarlison indicou que a situação ainda enfrenta obstáculos.
Richarlison já havia pedido para sair
Antes da publicação do atacante, Roberto De Zerbi confirmou publicamente que Richarlison havia manifestado o desejo de deixar o Tottenham. O treinador revelou que o brasileiro estava entre os jogadores que procuraram o clube para discutir uma saída.
– Sobre Richarlison, eu não sei… Ele me disse muitas vezes que quer ir embora. O Danso me procurou há dois dias e disse que também quer sair. E o Pape Sarr foi a mesma coisa, mas ele acabou sofrendo uma lesão bem quando estava para voltar a treinar – afirmou De Zerbi.
O treinador ainda indicou que uma eventual saída dependeria de uma solução financeira que atendesse aos interesses do Tottenham.
– Eu amo esses jogadores, são caras incríveis. Tenho ótima relação com eles. Mas, se querem sair, eles têm que trazer a solução econômica para o clube. Aí eles poderão sair e nós vamos encontrar novos jogadores – completou.
Richarlison chegou ao Tottenham em 2022, após quatro temporadas no Everton. Aos 29 anos, o atacante tem contrato com o clube londrino e afirmou, em seu desabafo, que seguirá à disposição da equipe caso a negociação para seu retorno ao futebol de Liverpool não seja concluída.
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