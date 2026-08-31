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Mbappé brilha no Real Madrid e ganha elogio de Mourinho

Mbappé engata início avassalador no Real Madrid sob o comando de Mourinho

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 15:25
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Mbappé comemora 3º gol marcado pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela La Liga
Kylian Mbappé celebra um de seus quatro gols em três jogos pelo Real Madrid neste início de temporada (Foto: Thomas Coex / AFP)

Kylian Mbappé começou a temporada 2026/27 em ritmo avassalador com a camisa do Real Madrid. Sob a liderança do técnico José Mourinho, o craque francês engatou uma sequência altamente eficiente no ataque merengue, somando quatro gols nas três primeiras partidas do ano com apenas 15 finalizações tentadas. O desempenho tem rendido fortes elogios do comandante português, que chegou a classificar o nível do camisa 9 como "estratosférico" e afirmou que o atleta merece figurar no topo da disputa pela Bola de Ouro.

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Mbappé é cercado por adversários no duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga
Mbappé é cercado por adversários no duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

A evolução do rendimento do astro ficou evidente nas vitórias recentes da equipe. Após balançar as redes contra a Real Sociedad, Mbappé brilhou na vitória por 3 a 0 sobre o Málaga, jogo em que ampliou a vantagem madrilenha e alcançou marcas históricas. Com o gol anotado diante da equipe andaluza, o camisa 9 chegou a 90 gols oficiais pelo Real Madrid e celebrou o seu 60º gol na história de La Liga.

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O impacto do francês no campeonato nacional é quase irrestrito. Segundo levantamentos estatísticos, o Málaga se tornou a 22ª vítima diferente de Mbappé no campeonato espanhol — entre os 23 adversários que enfrentou na competição nacional, apenas o Elche conseguiu evitar sofrer gols do atacante. No âmbito geral da carreira, o time andaluz tornou-se a 90ª equipe vitimada pelo atleta em jogos oficiais. Desde a temporada 2024/25, apenas o centroavante inglês Harry Kane (62 gols) balançou mais as redes na Europa do que o francês.

Além do protagonismo individual na corrida pelo Troféu Pichichi e pela Chuteira de Ouro, Mbappé tem se destacado pelo envolvimento tático na estrutura montada por Mourinho. O treinador tem definido papéis bem claros na equipe: Jude Bellingham dita o ritmo da articulação, Vini Jr. atua focado em recomposição e assistências, enquanto o astro francês exerce o papel de finalizador letal, demonstrando entrega defensiva e velocidade acima da média para este início de temporada.

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O atacante francês do Real Madrid, camisa 10, Kylian Mbappé, comemora o segundo gol de sua equipe durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Real Sociedad, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 26 de agosto de 2026
Kylian Mbappé celebra um de seus quatro gols em três jogos pelo Real Madrid neste início de temporada (Foto: Thomas Coex / AFP)

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