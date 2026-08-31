Mbappé brilha no Real Madrid e ganha elogio de Mourinho
Mbappé engata início avassalador no Real Madrid sob o comando de Mourinho
Kylian Mbappé começou a temporada 2026/27 em ritmo avassalador com a camisa do Real Madrid. Sob a liderança do técnico José Mourinho, o craque francês engatou uma sequência altamente eficiente no ataque merengue, somando quatro gols nas três primeiras partidas do ano com apenas 15 finalizações tentadas. O desempenho tem rendido fortes elogios do comandante português, que chegou a classificar o nível do camisa 9 como "estratosférico" e afirmou que o atleta merece figurar no topo da disputa pela Bola de Ouro.
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A evolução do rendimento do astro ficou evidente nas vitórias recentes da equipe. Após balançar as redes contra a Real Sociedad, Mbappé brilhou na vitória por 3 a 0 sobre o Málaga, jogo em que ampliou a vantagem madrilenha e alcançou marcas históricas. Com o gol anotado diante da equipe andaluza, o camisa 9 chegou a 90 gols oficiais pelo Real Madrid e celebrou o seu 60º gol na história de La Liga.
O impacto do francês no campeonato nacional é quase irrestrito. Segundo levantamentos estatísticos, o Málaga se tornou a 22ª vítima diferente de Mbappé no campeonato espanhol — entre os 23 adversários que enfrentou na competição nacional, apenas o Elche conseguiu evitar sofrer gols do atacante. No âmbito geral da carreira, o time andaluz tornou-se a 90ª equipe vitimada pelo atleta em jogos oficiais. Desde a temporada 2024/25, apenas o centroavante inglês Harry Kane (62 gols) balançou mais as redes na Europa do que o francês.
Além do protagonismo individual na corrida pelo Troféu Pichichi e pela Chuteira de Ouro, Mbappé tem se destacado pelo envolvimento tático na estrutura montada por Mourinho. O treinador tem definido papéis bem claros na equipe: Jude Bellingham dita o ritmo da articulação, Vini Jr. atua focado em recomposição e assistências, enquanto o astro francês exerce o papel de finalizador letal, demonstrando entrega defensiva e velocidade acima da média para este início de temporada.
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