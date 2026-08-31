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Arsenal avança pela contratação de substituto de Martinelli

Gunners buscam joia belga como reposição para setor ofensivo

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 14:36
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Malick Fofana comemora gol marcado pelo Lyon sobre o Fenerbahce, nas eliminatórias da Champions League
Malick Fofana comemora gol marcado pelo Lyon sobre o Fenerbahce, nas eliminatórias da Champions League (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

O Arsenal avançou pela contratação de Malick Fofana, do Lyon, para repor a saída de Gabriel Martinelli ao Al-Hilal. Segundo a "RMC Sports", os Gunners fizeram contatos iniciais com o clube francês para entender a possibilidade de um acordo antes do fechamento da janela de transferências.

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O jovem de 21 anos está interessado em reforçar o Arsenal, e um acordo entre clube e jogador não está em discussão. No entanto, o Lyon espera receber algo em torno de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões) e esse deve ser o ponto central para a operação se concretizar ou não.

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O Arsenal entende que o valor é muito elevado, principalmente pelo fato de Malick Fofana ter sofrido com uma grave lesão no tornozelo na última temporada, tendo disputado apenas 16 jogos. Embora seja uma promessa, os Gunners entendem a contratação do belga mais como uma oportunidade do que um "tiro certo" em um medalhão, como iria fazer com Vini Jr.

Em um primeiro momento, Fofana chegaria para ser reserva de Tzolis, que foi contratado para substituir Leandro Trossard, que foi contratado pelo Besiktas. Nos primeiros jogos do Arsenal na temporada, o grego vem sendo uma surpresa devido as boas atuações na equipe de Mikel Arteta.

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