Chilavert critica Vini Jr após denúncia de racismo e ataca Mbappé: 'Anda com travesti'
Ex-goleiro do Paraguai fez declarações polêmicas ao comentar o episódio de racismo pelo brasileiro
O ex-goleiro paraguaio José Luis Chilavert fez declarações polêmicas ao comentar o episódio de racismo denunciado por Vini Jr contra o argentino Gianluca Prestianni, no jogo entre Benfica e Real Madrid. Em entrevista à "Radio Rivadavia 630 AM", o ídolo do Vélez Sarsfield afirmou que se solidariza com o jogador argentino, além de criticar o brasileiro e seu companheiro Kylian Mbappé.
Segundo Chilavert, Vinícius costuma provocar adversários em campo e exagera nas denúncias. Ele também afirmou que o caso estaria sendo usado para desviar a atenção de uma suposta agressão de Federico Valverde, que, segundo ele, deveria ter resultado em expulsão.
Durante a entrevista, o paraguaio mencionou o apoio de Kylian Mbappé a Vini Jr na luta contra o racismo e fez comentários de cunho pessoal sobre o francês, citando boatos de um relacionamento com a modelo Inés Rau.
— Eu me solidarizo com Prestianni, porque o Vinicius é o primeiro a insultar. Se olharmos para as imagens, antes disso, ele diz 'cagão', está sempre repetindo. O Mbappé se solidarizou com o Vinicius. O que é que ele pode dizer? Ele fala de valores e de tudo isso, mas vive com um travesti. Isso não é normal. Cada um pode fazer com a sua vida aquilo que quiser, mas não é normal que um homem viva com um travesti. Para isso existem as mulheres. O melhor que um homem pode ter ao seu lado é uma mulher — disse Chilavert.
Chilavert também fez declarações generalizando o comportamento de brasileiros, afirmando que o racismo é um problema histórico e recorrente no futebol sul-americano. Ele relembrou experiências próprias quando atuava profissionalmente e disse que ofensas sempre fizeram parte do ambiente do esporte.
Repercussão das aspas de Chilavert
As falas de José Luis Chilavert provocaram reação nas redes sociais e entre entidades ligadas ao combate à discriminação no esporte. Até o momento, o Real Madrid e a equipe de Vini Jr não se manifestaram sobre o assunto e mantêm o foco na apuração conduzida pela Uefa a respeito do episódio ocorrido no Estádio da Luz.
