'Contratação mais cara da Premier League' tem data para retorno após lesão
Alexander Isak foi contratado pelo Liverpool por 150 milhões de euros
O técnico do Liverpool, Arne Slot, informou nesta quinta-feira (19) que o atacante Alexander Isak deve retornar aos treinamentos com o restante do elenco entre o final de março e o início de abril. O jogador sueco está afastado dos gramados desde meados de dezembro devido a uma fratura na parte inferior da perna e a uma cirurgia no tornozelo.
Estágio da reabilitação
Arne Slot explicou que Isak entrou na fase final de sua recuperação e voltou a correr no gramado nesta semana utilizando tênis de corrida. O próximo passo do tratamento envolverá trabalhos com a bola, seguidos pela reintegração paulatina ao grupo.
O treinador holandês evitou estipular um prazo exato para que o atleta volte a disputar partidas oficiais, ressaltando que o simples retorno aos treinos não garante que ele estará pronto para jogar ou iniciar uma partida imediatamente.
Histórico da lesão e contratação
A lesão mais grave do atacante ocorreu após um carrinho do zagueiro Micky van de Ven, do Tottenham, o que resultou na fratura da fíbula, em partida válida pela 17ª rodada da Premier League. O sueco de 26 anos já havia sofrido com problemas na virilha no outono europeu e teve um início de trajetória prejudicado no clube devido à falta de uma pré-temporada adequada.
Isak forçou sua saída do Newcastle e foi contratado em 1º de setembro por cerca de 150 milhões de euros, o valor mais alto já registrado na história do futebol britânico. Até o momento da fratura, o centroavante estava começando a se firmar, com dois gols marcados em seis partidas disputadas.
Alternativa no ataque
Durante a longa ausência do centroavante, o francês Hugo Ekitiké assumiu a posição titular no comando de ataque do Liverpool. O ex-jogador do Frankfurt, que também chegou ao time inglês na última janela de transferências de verão, aproveitou a oportunidade e já anotou quinze gols na atual temporada, sendo dez deles válidos pela Premier League
