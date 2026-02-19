menu hamburguer
Futebol Internacional

'Contratação mais cara da Premier League' tem data para retorno após lesão

Alexander Isak foi contratado pelo Liverpool por 150 milhões de euros

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/02/2026
14:24
Isak deixa o jogo entre Tottenham e Liverpool amparado pelos médicos do clube após grave lesão (Foto: Justin Tallis/AFP)
Isak deixa o jogo entre Tottenham e Liverpool amparado pelos médicos do clube após grave lesão (Foto: Justin Tallis/AFP)
O técnico do Liverpool, Arne Slot, informou nesta quinta-feira (19) que o atacante Alexander Isak deve retornar aos treinamentos com o restante do elenco entre o final de março e o início de abril. O jogador sueco está afastado dos gramados desde meados de dezembro devido a uma fratura na parte inferior da perna e a uma cirurgia no tornozelo.

Estágio da reabilitação

Arne Slot explicou que Isak entrou na fase final de sua recuperação e voltou a correr no gramado nesta semana utilizando tênis de corrida. O próximo passo do tratamento envolverá trabalhos com a bola, seguidos pela reintegração paulatina ao grupo.

O treinador holandês evitou estipular um prazo exato para que o atleta volte a disputar partidas oficiais, ressaltando que o simples retorno aos treinos não garante que ele estará pronto para jogar ou iniciar uma partida imediatamente.

Arne Slot, técnico do Liverpool, durante jogo contra Galatasaray na Champions (Foto: Yasin AKGUL / AFP)
Arne Slot, técnico do Liverpool, durante jogo contra Galatasaray na Champions (Foto: Yasin AKGUL / AFP)

Histórico da lesão e contratação

A lesão mais grave do atacante ocorreu após um carrinho do zagueiro Micky van de Ven, do Tottenham, o que resultou na fratura da fíbula, em partida válida pela 17ª rodada da Premier League. O sueco de 26 anos já havia sofrido com problemas na virilha no outono europeu e teve um início de trajetória prejudicado no clube devido à falta de uma pré-temporada adequada.

Isak forçou sua saída do Newcastle e foi contratado em 1º de setembro por cerca de 150 milhões de euros, o valor mais alto já registrado na história do futebol britânico. Até o momento da fratura, o centroavante estava começando a se firmar, com dois gols marcados em seis partidas disputadas.

Isak deixa o jogo entre Tottenham e Liverpool amparado pelos médicos do clube após grave lesão no tornozelo
Isak deixa o jogo entre Tottenham e Liverpool amparado pelos médicos do clube após grave lesão na fíbula (Foto: Justin Tallis/AFP)

Alternativa no ataque

Durante a longa ausência do centroavante, o francês Hugo Ekitiké assumiu a posição titular no comando de ataque do Liverpool. O ex-jogador do Frankfurt, que também chegou ao time inglês na última janela de transferências de verão, aproveitou a oportunidade e já anotou quinze gols na atual temporada, sendo dez deles válidos pela Premier League

