O Buriram United confirmou nesta semana a classificação para as oitavas de final da AFC Elite, principal competição de clubes da Ásia. A equipe tailandesa conta com o brasileiro Emerson Pereira em sua comissão técnica e assegurou a vaga após campanha consistente na fase anterior do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O clube terminou entre os quatro melhores da divisão leste, somando 14 pontos em oito partidas disputadas. O desempenho garantiu a presença no mata-mata continental e manteve o Buriram entre os destaques da competição.

continua após a publicidade

Emerson Pereira no Buriram United (Foto: Divulgação / Buriram United)

Emerson Pereira fala da campanha e próximos desafios

Emerson Pereira, paulista de 52 anos, atua no futebol do Sudeste Asiático desde 2019. No período, o profissional acumula participações frequentes em competições continentais. O brasileiro destacou o rendimento da equipe na atual edição da Champions League da Ásia.

– Ótima campanha do grupo na Champions. Nosso trabalho de desenvolvimento e evolução do elenco e do clube tem surtido cada vez mais efeito, mostrando muita força a cada jogo – afirmou.

continua após a publicidade

Classificado, o Buriram United enfrentará o Melbourne City, da Austrália, nas oitavas de final. O confronto será disputado em jogos de ida e volta.

Emerson também comentou a expectativa para o duelo e ressaltou o grau de dificuldade previsto para a fase eliminatória.

– Com toda certeza serão dois jogos duros contra o Melbourne. Sabemos que o nível de competitividade será alto e estamos trabalhando com o elenco para chegarem prontos para essas batalhas decisivas – declarou.

+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.