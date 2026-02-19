Atlético-MG negocia com argentino Eduardo Domínguez, técnico do Estudiantes

O Atlético negocia a contratação do técnico Eduardo Domínguez, atualmente no comando do Estudiantes (ARG). O treinador argentino, de 47 anos, é o principal nome avaliado para substituir o compatriota Jorge Sampaoli, que deixou o cargo na última semana.

A negociação, porém, não é simples. Domínguez tem contrato com o Estudiantes até 2027, o que exige um acordo direto com o presidente do clube argentino, Juan Sebastián Verón. Outra alternativa para viabilizar o acerto seria o pagamento da multa rescisória, considerada mais acessível em comparação a outros nomes sondados pelo Galo.

Segundo apuração do Lance!, o treinador está disposto a trabalhar no futebol brasileiro, fator que pode facilitar o avanço das tratativas.

A diretoria atleticana busca um profissional que abrace o projeto esportivo para os próximos anos, estruturando um planejamento que contemple resultados imediatos, mas também com foco no longo prazo. A preferência é por um treinador estrangeiro.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!.

Para a próxima partida, contra o América no domingo (22) às 18h na Arena MRV, o técnico interino Lucas Gonçalves segue a frente da equipe.

Quem é Eduardo Domínguez, na mira do Atlético?

Eduardo Domínguez comanda o Estudiantes de La Plata desde 2023, onde realiza um trabalho consistente. No período, como título principal conquistou o Torneo Clausura (Campeonato argentino) de 2025.

À frente da equipe, Domínguez soma 162 partidas, com 74 vitórias, 43 empates e 45 derrotas, alcançando um aproveitamento de 54,53%.

Antes de assumir o Estudiantes, o treinador acumulou passagens por Independiente, Colón, Huracán e também pelo Nacional, do Uruguai.

Eduardo Domíguez (Andres Larrovere/POOL/AFP)

